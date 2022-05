Yahaira Plasencia está nominada en los Premios Heat 2022 a mejor artista tropical. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

La salsera Yahaira Plasencia arribó a República Dominicana con el fin de asistir a los Premios Heat 2022, en los que se encuentra nominada como mejor artista tropical y, también, participará como presentadora de uno de los galardones.

Tras su llegada al país caribeño, la cantante expresó su alegría de acudir a una ceremonia que de algún modo pone su nombre en la marquesina internacional. "No es nada fácil, pero estar nominada con artistas de gran talla ya es bastante para mí", manifestó.

Se refería, por supuesto, a Gilberto Santa Rosa, Romeo Santos, Eddy Herrera, Gabriel Pagán, Marc Anthony y Carlos Vives, con quienes compite en la misma categoría.

Además, Yahaira Plasencia adelantó que este miércoles 1 de junio lanzará un nuevo tema. El pasado viernes, estrenó "La cantante", con la colaboración del artista urbano Ator Untela. Una versión del famoso sencillo de Héctor Lavoe.

Premios Heat 2022: Fecha de la ceremonia principal

El jueves 2 de junio se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Heat 2022. La cita será en las paradisíacas playas de la ciudad destino Cap Cana de República Dominicana a partir de las 4 de la tarde (hora peruana).

¿Dónde ver EN VIVO los Premios Heat 2022?

El evento EN DIRECTO será transmitido vía streaming por LosHeat.Tv. Esta aplicación se puede descargar en Google Play y App Store.

Premios Heat 2022: horarios en el mundo

Perú: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Brasil: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 5:00 p.m.

España: 12:00 a.m. (viernes 3 de junio)

Yahaira Plasencia confesó haber padecido un cuadro depresivo

Hace seis años, la cantante Yahaira Plasencia atravesó por un difícil episodio de su vida: sufrió un cuadro depresivo severo que la llevó a hospitalizarse. Ocurrió cuando debió enfrentar la presión mediática al tener una relación sentimental con el futbolista Jefferson Farfán.

"Estuve internada dos meses", dijo la salsera en el podcast "Mujeres poderosas". "Me sedaban para dormir y para estar más tranquila, porque había mucha presión afuera (...). Eso me pasó a los 22 años, era muy fuerte y yo no sabía cómo manejarlo", agregó.

De acuerdo con Yahaira Plasencia, lo que más le dolía del asedio de la prensa era que la "juzguen tanto". "Uno se puede equivocar, pero siempre juzgan demasiado a la mujer en general. Todo el mundo se equivoca. Obviamente, entonces yo era muy chiquita y no sabía cómo reaccionar", indicó.

Aquel 2016, la cantante arrancaba su carrera como solista luego de formar parte de la agrupación Son Tentación. "Sé que te amaré" fue la versión de "¿Quién eres tú?", de la cantante mexicana Yuri, con la que Plasencia dio sus primeros pasos en la industria de la música con nombre propio.



