Daddy Yankee presentó el remix de "Con Calma" con Katy Perry. | Fuente: Captura

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee sorprendió este viernes a sus seguidores con una nueva remezcla del tema "Con Calma", en el que colabora el rapero canadiense Snow, con la cantante estadounidense Katy Perry.



La versión original "Con Calma", de Daddy Yankee, ha sido descrita por los críticos de la música como el tema internacional más grande de 2019, según resaltó el equipo del artista puertorriqueño en un comunicado de prensa.



La canción logró posicionarse como número uno en la lista Top 50 de Spotify a nivel global, así como el puesto más alto en Spotify en todos los países de habla hispana.



El tema, igualmente, encabezó durante cuatro semanas consecutivas el listado "Latin Airplay" de Billboard, y se convirtió en la "canción más popular" de las listas de Deezer Global, y además fue la canción más transmitida a nivel mundial en la plataforma digital Shazam.



El vídeo musical del tema, mientras tanto, se colocó durante seis semanas consecutivas número uno en las listas de vídeos globales de YouTube Music, y actualmente es el vídeo más visto del 2019, tras superar los 647 millones de reproducciones en solo 11 semanas.



Con la propuesta audiovisual, Daddy Yankee quiso remontarse a su adolescencia para crear "una unidad entre el pasado y el presente con la energía y la frescura que cargaba la música y el baile en esos tiempos".



"Con Calma" está inspirado en el tema "Informer" (1992), del repertorio de Snow, que llegó a ocupar la primera posición de la lista Hot 100 de la revista Billboard.



Esta versión fue escrita por Raymond Ayala (Daddy Yankee) y Darrin Kenneth O'Brien "Snow". El tema fue producido por Juan Salinas y Oscar Salinas "Play & Skills" y coproducido por David "Scott Summers" Macias y Juan G. Rivera "Gaby Music".



Y ante el gran éxito mundial, Daddy Yankee interpretó el tema el pasado 20 de marzo en el programa de televisión "The Late Late Show with James Corden", logrando que sea la primera presentación en español en dicho programa.



Sobre esta histórica participación, la prestigiosa revista Rolling Stone destacó: "Daddy Yankee llevó el club nocturno al escenario en The Late Late Show con su vibrante interpretación del tema 'Con Calma'".



Tras su presentación en el programa de Corden, Daddy Yankee regresó a Puerto Rico para recibir tres galardones en la primera edición de los Premios Tu Música Urbano, que se celebraron el pasado 21 de marzo en la isla y cuyo evento fue dedicado a este artista. EFE