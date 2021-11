“Intentar olvidar a una persona con unos tragos no siempre funciona, pero igual ¿quién no lo ha intentado?”, bromean los integrantes de Reik al explicar “Los Tragos”, la divertida colaboración que lanzan junto a La Nena de Argentina, Maria Becerra | Fuente: Difusión

“Intentar olvidar a una persona con unos tragos no siempre funciona, pero igual ¿quién no lo ha intentado?”, bromean los integrantes de Reik al explicar “Los Tragos”, la divertida colaboración que lanzan junto a La Nena de Argentina, Maria Becerra, con quien cierran un año que los ubica como indiscutibles líderes del pop latino en el mundo.

Tras una colaboración viral junto a Rauw Alejandro, la agrupación mexicana más escuchada a nivel mundial sigue con los featurings de alto calibre. Esta vez sumando la participación de la cantante argentina más escuchada del momento de acuerdo a plataformas digitales.

“Cuando descubrimos a Maria nos enamoramos perdidamente de ella”, confiesa Jesús Navarro, que desde las redes del grupo encendió internet al anunciar “Los Tragos”, canción que, confiesa, trabajaron desde hace tiempo. “Estábamos revisando el material en el que estábamos trabajando con nuestro equipo y platicamos mucho sobre cuál sería la indicada para sumar a Maria. Creímos que ‘Los Tragos’ era la correcta, pero cuando escuchamos la parte que ella escribió nos voló la cabeza”, agrega el vocalista.





MARIA BECERRA EN SU MEJOR MOMENTO

Maria Becerra además de la pasada nominación como Mejor Nuevo Artista viene de haberse anunciado como la cantante argentina más escuchada del planeta. “¡Amé la canción, el video, todo! A Reik los conozco desde hace un montón y me encantó la idea de trabajar con ellos. Y, ahora que los conozco, me encantan como personas”, cuenta la argentina que en Instagram acumula poco más de 7M de seguidores.

Para el video Reik vuelve a trabajar con Nuno Gomes, un director que ya se está volviendo un infaltable dentro del equipo creativo de Reik y que en esta ocasión innova al grabar todo desde un iPhone 13 Pro Max. “Nuno es un artesano de los videos”, cuenta Bibi “Hemos trabajado muchas veces con él y estamos tremendamente felices con los resultados. Además, me encanta que captura perfecto lo que representa la canción”.



Próximamente Reik volverá a los escenarios. La primera parada será el Auditorio Nacional el siguiente 31 de marzo del 2022, esto luego de que se pospusiera la fecha original del 23 de mayo del 2020. Esto finalmente será la reactivación de la gira EnCambio.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables





Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.