Puede que hayan pasado casi 40 años desde su último single, pero Abba vuelve a las listas de éxitos con dos nuevas canciones: I Still Have Faith in You y Don’t Shut Me Down. Estas canciones forman parte de un álbum de diez temas que saldrá a la venta en noviembre.

La banda se tomó lo que llamaron un “breve descanso” a finales de 1982. Pero, a pesar del tiempo que el grupo ha tardado en publicar nuevas canciones, Abba es más popular que nunca, en gran parte debido al éxito del recopilatorio Abba Gold (1992) y de las películas Mamma Mia! (2008, 2018). Las cifras hablan por sí solas: Abba ha vendido alrededor de 400 millones de discos en todo el mundo, y Abba Gold ha pasado más tiempo en la lista de los 100 mejores álbumes que ningún otro álbum. Entonces, ¿a qué se debe el poder de permanencia de Abba?

Actualmente estoy trabajando en una tesis que estudia el fenómeno fan (fandom) de Abba en el siglo XXI, concretamente sus miembros de larga duración. Voy más allá de las típicas descripciones de los medios de comunicación o incluso los académicos, que los presentan como una tribu monolítica o los patologizan como jóvenes obsesivos y locos. Me centro en la variada composición de los seguidores de Abba y los vínculos entre ellos, y exploraré que esto puede entenderse como una relación de afecto mutuo entre la banda y los fans.

De hecho, los seguidores más devotos de Abba les han ayudado a permanecer en la conciencia pública, a veces en circunstancias difíciles, y creo que el “regreso” de Abba no habría sido posible sin su apoyo.

Oldies, Goldies y Mouldies

Una de las complejidades del fandom de Abba nace de sus diferentes oleadas. Están los antiguos fans de los años setenta y principios de los ochenta –a menudo denominados Oldies en los círculos de fans– que conocieron y amaron a Abba durante su período activo original (1972-1982). Más recientemente, Abba Gold y la franquicia Mamma Mia! introdujeron a las generaciones más jóvenes –a veces denominadas Goldies y Mouldies– en la música del grupo.

Los Goldies y los Mouldies han encontrado sus propias formas de expresar su afición por Abba. La popularidad de Abba en las redes sociales es una prueba de ello: los vídeos de su página oficial en TikTok ya tienen casi 30 millones de visitas en apenas una semana.

Los Oldies han tenido un recorrido bastante diferente al de los seguidores más jóvenes. Los ochenta suelen denominarse los “días oscuros” del fandom de Abba. A medida que la década cambiaba, también lo hacían los gustos musicales populares, y Abba tuvo dificultades para triunfar como lo había hecho anteriormente.

Mientras la banda perdía el favor del público, muchos Oldies eran intimidados e incluso atacados. Ya no era socialmente aceptable ser fan de Abba. A pesar de estas presiones, los Oldies siguieron siendo fieles y esperaron pacientemente la llegada de nuevas canciones durante años.

Muchos de ellos apoyaron la nueva música de cada uno de los miembros de la banda, además de comprar las reediciones y álbumes recopilatorios de Abba. En 1986, cuando los clubes de fans de Abba empezaron a disolverse, dos seguidores holandeses crearon uno nuevo. Más tarde se convirtió en el Club de Fans Oficial Internacional de Abba, que todavía existe.

Este club publica cuatro revistas al año y celebra anualmente el Día de Abba (antes de las restricciones impuestas por la pandemia). Fans de todo el mundo se reúnen en esa fecha para compartir su afinidad y las últimas noticias del grupo. La jornada culmina en una sesión disco con música de Abba de cuatro horas.

Nuevas canciones

Es fácil suponer que los Oldies estarían encantados con el reciente anuncio de dos nuevas canciones de Abba. Pero la realidad es más compleja.

La mayoría de los fans se alegraron en las redes sociales, haciendo públicos su emoción y deleite. Sin embargo, a algunos Oldies el anuncio de Abba en 2018 de que había nueva música en camino les pareció que llegaba demasiado tarde.

Un fan con el que trabajé en mi proyecto escribió en aquel momento en Facebook:

“Nos han dicho tantas veces que esto NUNCA sucedería, y los fans han muerto esperando que suceda… Debería sentirme muy emocionado por esto pero no lo estoy”.

Esta decepción es comprensible si se piensa en el fandom como parte de una relación recíproca. Los antiguos seguidores siguieron apoyando a Abba emocional y económicamente durante varias décadas. No hay que subestimar esta inversión: un fan calcula que ha gastado más de 50 000 libras en compras relacionadas con Abba. Sin embargo, durante este periodo los Oldies no recibieron nueva música de Abba. Algunos sentían que le habían dado mucho al grupo a lo largo de los años pero que no habían recibido nada a cambio durante su parón.

Todos los fans de Abba, pero sobre todo los Oldies, llevan décadas alimentándose de aire. Finalmente, la lealtad y las esperanzas se han visto recompensadas: la promesa del grupo de “dos nuevas canciones” se convirtió en un álbum completo, al que seguirá un espectáculo virtual en Londres llamado “Abba Voyage” en la primavera de 2022.

La mayoría de las reacciones de los seguidores han sido positivas hasta ahora. La gente tiene diferentes opiniones sobre el sonido Abba de estas nuevas canciones, pero en general los fans responden cantando “Thank You for the Music” a la banda, mientras escuchan con entusiasmo nuevas composiciones del grupo por primera vez desde 1982.

Shanika Ranasinghe, Postgraduate Researcher in the Department of Music, Royal Holloway University of London

