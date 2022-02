Bad Bunny es el artista más escuchado en plataformas digitales. | Fuente: EFE

El puertorriqueño Bad Bunny se convirtió este domingo en el artista más exitoso a nivel global en todas las plataformas musicales combinadas actualmente. De esta manera, el artista urbano supera a The Weekend en el listado de puntos del "Global Digital Artist Ranking", según detalla la página del escalafón musical.



El listado incluye las plataformas de Apple Music, Spotify, iTunes, YouTube, Shazam y Deezer. Y según dicho listado, Bad Bunny cuenta con 3.942 puntos, mientras que The Weekend 3.924. A estos le siguen Ed Sheeran, Adele, Taylor Swift, Justin Bieber, Dua Lipa, Doja Cat, el también puertorriqueño Rauw Alejandro y Stephanie Beatriz.



Los 3.942 puntos de Bad Bunny se suman en Apple Music (1.604), Spotify (1.759), iTunes (16), YouTube (349), Shazam (22) y Deezer (192).



Según detalla la página del ránking en kworb.net, el segundo álbum de Bad Bunny, "YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Dé La Gana), se ubica número uno en Apple Music en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú.



Asimismo, el sencillo "Lo Siento BB", en el que colaboran la mexicana Julieta Venegas y el productor musical puertorriqueño Tainy, se ubica número uno en Spotify en ocho países: República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay.



Otros artistas puertorriqueños que aparecen en este listado son Lin-Manuel Miranda (22), Farruko (33), Jhay Cortez (39), Anuel AA (58), Myke Towers (65), Mora (94) y Justin Quiles (99).



(Con información de EFE)

Bad Bunny en Lima: Todo lo que debes saber antes de comprar tu entrada para el segundo concierto

Bad Bunny abrió una segunda fecha en Lima, luego de agotar las entradas para su primer concierto. Los seguidores del 'Conejo malo' que se quedaron sin boletos, tendrán una nueva oportunidad de ver en vivo a su artista favorito el próximo 14 de noviembre en el Estadio Nacional.

La productora iniciará la venta de los boletos asignados a todas las zonas desde el lunes 7 de febrero a partir de las 9 a.m. mediante la plataforma virtual Teleticket. Cabe recordar que las entradas para su primera presentación se agotaron en menos de una hora.

Pero a veces, comprar entradas para este tipo de espectáculos puede resultar complicado. Las personas a menudo sólo están pendientes de la fecha y el horario de apertura sin tener en cuenta algunas recomendaciones o reglas al momento de hacer la compra. Para evitar estos problemas, es importante que tengas en cuenta esta información:

¿HABRÁ ALGÚN TIPO DE PREVENTA PARA EL CONCIERTO?

No, solo se habilitará la venta general de entradas.

¿CON QUÉ MEDIOS DE PAGO PUEDO COMPRAR LAS ENTRADAS?

Podrás acceder a la venta de entradas con cualquier medio de pago.

¿QUÉ PORCENTAJE DE ENTRADAS SE VENDERÁN DESDE EL PRIMER DÍA?

Se venderán el 100 % de la capacidad total.

¿CUANTES ENTRADAS SE PODRÁN COMPRAR POR PERSONA?

Se podrán comprar hasta 4 entradas por persona

¿PODRÉ COMPRAR ENTRADAS DESDE PROVINCIA Y/O EL EXTRANJERO?

Sí, podrán realizar la compra desde cualquier ubicación mediante la página web de Teleticket.

¿CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA DE INGRESO?

La edad mínima de ingreso es de 7 años acompañado por un adulto.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.