Con una carrera de cuatro años como solista, Daniela Darcourt estrenará el próximo 25 de mayo su segundo disco de estudio 'Empezando otra vez'. | Fuente: Facebook | Daniela Darcourt | Fotógrafo: @giuseppefalla

La selsera peruana, Daniela Darcourt persigue la meta de llegar a convertirse en una gran exponente de este popular género musical dominado mayormente por hombres, siempre fiel a la música tropical y perseverando por no ser "una más del montón", declaró a Efe la artista.

La artista, con una carrera de cuatro años como solista, estrenará el próximo 25 de mayo su segundo disco de estudio "Empezando otra vez", que estuvo promoviendo en Panamá hace poco, en el que, entre otros, destacan los temas "Te equivocaste conmigo" de Jorge Luis Piloto, así como "La duda" y "Frente al espejo" de la compositora panameña Grettel Garibaldi.

NO QUIERE SER UNA ARTISTA PASAJERA

La interprete tiene "muy claro" su propósito de dedicarse de lleno a la salsa y ser "una de esas grandes exponentes que realmente tiene un mensaje y una historia para entregarle a la gente, no en busca de un número (de éxitos musicales) en específico".

"Quiero ser fuente de inspiración y de motivación para muchos que de repente me están viendo, que me están escuchando y que también pretenden hacer música y se les hace medio complicado... no quisiera ser una artista pasajera, ni convertirme en una más del montón", afirmó.

Aun así, la salsera peruana sí confesó que le gustaría "darse el gusto y el lujo" de sacar una producción netamente de baladas o de boleros "donde pueda hacer un son e invitar a más artistas grandes (reconocidos) a unirse a mi voz y a mis sueños".

"Pero nunca dejar esa raíz tropical, esa raíz latina que me vio nacer, de siempre retribuir y darle las gracias de una forma u otra, haciendo más música y más música, llevar un gran y un buen mensaje, que es lo más importante, al mundo", expresó.

INFLUENCIAS Y ESTILO

Celia Cruz, Omara Portuondo y la colombiana Mimi Ibarra, se encuentran entre las artistas que Darcourt reconoce que han ejercido influencia en su estilo musical, pero admite que la de la cantante puertorriqueña La India (Linda Bell Viera Caballero) ha sido la más fuerte.

"La irreverencia de Celia siempre me llamó la atención porque era algo tan diferente a lo que se veía en ese momento, era increíble, imponente, cómo se vestía, era una mujer con mucha presencia, y creo que La India supo adoptar todas esas cosas en el momento que se le dio la oportunidad, respaldada por la misma Celia", señaló.

Darcourt confía en que a futuro "hayan más mujeres salseras en el mundo copiando o haciendo una carrera igual de exitosa como la que hizo Celia", aunque dice que además tiene una mezcla de influjos de soneros como Héctor Lavoe, Frankie Ruiz, Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle.

Pero la artista peruana valoró el "empoderamiento femenino en este momento en la industria musical, no necesariamente en la salsa, sino en todos los géneros".

"Como ahora incluir a Grettel (Garibaldi), que también es una mujer luchadora y soñadora a ser parte de este proceso, de este sueño... juntar y fusionar su trabajo y sus sueños más los míos creo que potencia el álbum ("Empezando otra vez") con mucha más fuerza", indicó.

Darcourt afirmó que este segundo álbum musical es para ella "un nuevo empezar, un antes y un después de muchas cosas en mi vida, a lo largo de estos cuatro años como solista". (Con información de EFE)

