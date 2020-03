La cantante compartió su experiencia en los últimos seis años. | Fuente: Instagram

Demi Lovato estuvo el último miércoles en el programa de Ellen Degeneres y conversó, entre otras cosas, sobre su desórden alimenticio, tema que ella ha hablado abiertamente.

La cantante señaló que durante seis años de su vida estuvo controlada en cuanto a lo que tenía que ingerir y que incluso, le restringían las frutas ya que tenían azúcar extra.

"No sabía que mi equipo me escondía la comida con azúcar. He vivido los últimos seis años de mi vida sin sentirme yo misma porque, si bien estuve mucho tiempo lidiando con mi problema alimenticio, sentí que mi vida estaba siendo controlada por mucha gente a mi alrededor", narró la cantante.

Lovato, quien recientemente contó que uno de los puntos que la llevó a una sobredosis fue su aspecto físico, señaló que su equipo le quitaba el teléfono de los dormitorios de los hoteles en donde se quedaba para evitar que pida servicio al dormitorio.

"Por muchos años ni siquiera tuve torta de cumpleaños, sino una torta de sandía. Dentro sentía que era broma, pero a la vez sentía que sí quería una torta de cumpleaños", indicó.

Mejoras y cambio de equipo

Lovato señaló que todos esos años se fueron cuando a los 27 años cambió de equipo y Scooter Braun, amigo de Justin Bieber, se convirtió en su nuevo mánager.

"Scooter me dio la mejor torta de cumpleaños. Estuve con Ariana Grande que es una de mis mejores amigas, tuvimos la mejor torta de cumpleaños y solo me acuerdo que me puse a llorar porque tuve al fin un mánager que haría lo que fuese por mí", expresó.

La cantante señaló que esta experiencia estará resumida en su próxima canción "I love me" (me amo).