La pareja se conoció en 2016 y desde ese entonces han entablado una relación. | Fuente: Instagram

El último 2 de marzo la cantante Rebbeca Marie Gómez, más conocida como Becky G, cumplió 23 años. La intérpreta de 'Mayores' compartió algunas postales en su cuenta de Instagram de la celebración de su onomástico.

Entre ellas, la serenata que le llevó su pareja, el futbolista Sebastian Lletget, con quien tiene una relación desde 2016. El deportista que juega para Los Angeles Galaxy le dedicó una publicación en su perfil de Instagram.

"Amor, deseándote el cumpleaños más feliz. Podrías escribir un libro real sobre cuánto has hecho en estos últimos 23 años. Te has entregado a tu equipo, te has entregado para tu familia, y lo más importante, te has entregado para TI MISMA", escribió Lletget.

“La vida definitivamente te ha arrojado algunas curvas (o eso es lo que tu padre siempre habla). Pero te enfrentaste a cada uno, siempre descubriendo una forma de crecer a partir de él. Admiro mucho eso. ¡Sigue estando presente, sigue amando, sigue siendo tú! Tengo la sensación de que será algo para recordar. ¡Este es tu año!”, agregó.

La publicación fue comentada por la misma cantante que le respondió "Muchas gracias mejor amigo". El post ha recibido el cariño de los fans quienes le dejaron más de 120 mil 'me gusta'.