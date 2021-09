Encuentro Internacional Danza PUCP 2021 regresa en formato virtual

Del 20 al 24 de setiembre del 2021, el Encuentro Internacional Danza PUCP vuelve con una serie de eventos en formato virtual dirigidos al público en general, como las muestras artísticas a través de las cuales se presentarán ejercicios escénicos y sus distintas aproximaciones a la creación en danza. | Fuente: Difusión/ PUCP

Del 20 al 24 de setiembre del 2021, el Encuentro Internacional Danza PUCP vuelve con una serie de eventos en formato virtual dirigidos al público en general, como las muestras artísticas a través de las cuales se presentarán ejercicios escénicos y sus distintas aproximaciones a la creación en danza. Las entradas se adquieren a través de Joinnus y los espectáculos virtuales, uno por día, se inician a las 7 de la noche.

El jueves 23, de 10 de la mañana al mediodía, se realizará el conversatorio Diálogo entre residentes, que será abierto al público de forma gratuita y transmitido por la plataforma de Facebook: Danza PUCP. Será un espacio para hacer preguntas y respuestas a las maestras residentes sobre el estado de práctica como docentes en medio del segundo año de la pandemia y sus descubrimientos y limitaciones.

Participarán: Kimiko Guerra (Perú), Marion Sparber (Alemania), Ravid Abarbanel (Israel), Lisi Estaras (Argentina), Ana Brito (Coordinadora de la Especialidad de Danza), Cori Cruz (Profesora TC Especialidad de Danza).

En forma paralela, a través del programa “Danza con causa”, impulsado desde Danza PUCP para convertirse en un espacio de promoción de proyectos de arte con transformación social a partir de la danza, se llevarán a cabo mesas de trabajo para elaborar un diagnóstico participativo y una agenda de trabajo compartida entre los participantes inscritos.

Asimismo, se desarrollarán talleres de gestión que abordarán las dificultades de transformación de estas mismas experiencias en su paulatina transición hacia la nueva realidad a causa del COVID-19; y residencias, nacionales e internacionales, orientadas a los estudiantes y docentes PUCP para compartir líneas de investigación técnico creativa y vivencias de adaptación al nuevo contexto al que se enfrenta la práctica de danza y las artes escénicas.

ACTIVIDADES

“Algo pasó en el camino” (Antesala al encuentro)

Domingo 19 / 7:00 p.m / Gratuito

Este corto presenta a cuatro seres solos, en distintos lugares, desempeñando una serie de acciones rutinarias, funcionales y cotidianas en un mundo que parece despoblado. No hay comunicación aparente entre ellos. Sus días transcurren sin mayor acontecimiento.

Este corto esta realizado por Pachi Valle Riestra y Yitzhak Fowks.

Ingreso: https://www.facebook.com/danzapucp/live/

“Esto pasó en el camino”

Lunes 20 / 7:00 p.m. / Joinnus / Video por demanda / Ingreso libre

Documental sobre el proceso de creación de la segunda obra de la Compañía Danza PUCP “Algo pasó en el camino”. A lo largo de cinco meses de ensayos y grabaciones en distintos lugares de América y Europa, la compañía estrenó su primer producto hecho para la virtualidad. Un proceso en el que los creadores nunca estuvieron juntos de forma presencial y que fue grabado exclusivamente con celulares buscando la mejor calidad de imagen y sonido. El documental está hecho por Pachi Valle Riestra y Yitzhak Fowks.

Conversatorio en vivo.

“Un atardecer en Saturno”

Martes 21 / 7:00 p.m. / Joinuss / Video por demanda / Ingreso libre

Cristina Velarde nos presenta una deconstrucción o desmontaje del proceso creativo de su nueva obra “Un amanecer en Saturno”, que se estrenará el próximo 6 de septiembre en la Alianza Francesa. Material de archivo de video combinado con testimonios del equipo creativo que convoca la obra.

Conversatorio en vivo con Cristina Velarde.

“Sonico - The heart is the muscle we like to work out”

Miércoles 22 / 7:00 p.m. / Joinuss / Video por demanda / Venta de entradas

En el tango clásico un hombre y una mujer danzan juntos con roles estrictos y tradicionales. Un equilibrio perfecto de sensualidad y simbolismo. ¿Pero qué sucede si rompemos esos roles tradicionales y les damos una nueva y refrescante mirada? Lisi Estaras e Ido Batash toman este desafío como propio. Ariel Eberstein y Sonico, su quinteto de tango radicado en Bruselas-Bélgica, traen la música de Eduardo Rovira a la vida y juntos desarrollan el tango en una forma menos perfecta, con humor y ternura. El resultado es Sonico - The heart is the muscle we like to work out: cruda, física, divertida y emocionante; un ejercicio constante en conocer al otro.

Entrevista posterior grabada con Lisi Estaras.

“Hibridada”

Jueves 23 / 7:00 p.m. / Joinuss / En vivo / Venta de entradas

Proyecto interdisciplinario que pone en diálogo la danza, la performance, el texto y el archivo fotográfico. Interpretado y dirigido por Urpi Castro. La pieza es un recorrido escénico en las instalaciones de Tremenda, Espacio Cultural que se vuelve un pasaje entre el pasado, el presente y el futuro de la intérprete. Ubicado en el género de la autoficción, Hibridada abre espacio para lo que surge en las ranuras entre lo conocido y lo emergente, la identidad nacida de las experiencias aparentemente incompatibles.

Conversatorio en vivo posterior.

“El baile de los muertos”

Viernes 24 / 7:00 p.m. / Joinuss / En vivo / Actividad profondos “Manos a la olla”, un colectivo de mujeres profesionales que contribuye al fortalecimiento de las ollas comunes en las zonas más vulnerables de Lima Sur.

Una fiesta que es un ritual, un ritual que es una fiesta. Una performance de doce horas de duración que busca crear un vínculo entre los rituales tradicionales sobre la vida y la muerte que se celebran en diferentes regiones del Perú y la virtualidad obligada por la crisis del coronavirus. La Compañía de Teatro Físico renuncia a la idea de volver a un mundo que ya no existe, la llamada normalidad, a través de la invención de su propio ritual: una fiesta que busca celebrar la vida y agradecer a nuestros muertos a través de las danzas y su increíble capacidad de resistir los embates de la humanidad. Música popular, arroz con pollo, invitados especiales y rituales privados de 7 p.m. a 7 a.m.

Conversatorio al inicio de la transmisión como parte de la performance.

