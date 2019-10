Eva Ayllón no iniciará ningún trámite legal para cambiar su nombre de nacimiento. | Fuente: Instagram

Se llama María Angélica, pero todos la conocen como Eva. Puntualmente, como Eva Ayllón. Así se hizo conocida en el mundo como una de las máximas representantes del folclore nacional y bajo ese nombre ha construido su carrera musical de casi 50 años.

Sin embargo, sorprendió la noticia de que la cantante cambiaría legalmente su nombre de nacimiento por el artístico. Hoy, no obstante, desmintió en RPP Noticias que este trámite vaya a producirse y señala que todo se trató de una broma entre ella y su amiga Rosario Sasieta.

Como se recuerda, Eva Ayllón relató que su padre la llamó María Angélica por una enamorada que vivía cerca de su casa cuando ella era niña. “Le conté la historia [a Rosario Sasieta] de dónde provenía mi nombre, y ella me dice: ‘Te lo cambiamos, hermana’, y yo le digo que ya, lo cambiamos. Pero eso es todo. Yo no puedo ir contra la voluntad de mi padre. Así sea un nombre que no le gustó nunca a mi abuela ni a mi mamá”, señaló la artista.

Asimismo, la cantante criolla reveló que se enteraron de que su papá la inscribió en su partida de nacimiento como María Angélica el día de su bautizo. "Yo tenía 3 años", dijo. "Fue un broncón que nadie puede imaginar. En la iglesia, con mis padrinos, mi abuelita y mi mamá pegándole a mi papá".





UN LATIN GRAMMY A SU TRAYECTORIA

El nombre de Eva Ayllón resuena en el extranjero. Como embajadora de la música peruana, será reconocida con el Premio a la Excelencia por su trayectoria durante los Latin Grammy Awards, el próximo 13 de noviembre, junto a otros siete artistas (‘El Puma’ Rodríguez entre ellos). Además, está nominada en la categoría Mejor Álbum Folclórico por su disco “48 años… después”.

Al respecto, la intérprete musical comentó a RPP Noticias que este premio se lo debe al Perú. “Todos los premios que yo tenga son del país. No me pertenecen. Yo los logro, los trato, hago lo posible, pero son de mi país. Soy una voz del Perú”, ha dicho.

Con una carrera musical que arrancó en 1970, su producción ha sido casi imparable y esta nominación a los Latin Grammy Awards sería la décima en su trayectoria. Actualmente, prepara su espectáculo “Así de negra”, que se presentará el 30 y 31 de octubre en el Teatro Peruano Japonés. Las ventas de entradas ya están disponibles en Teleticket.