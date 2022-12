Como en cada una de sus ediciones, el Festival Internacional del Vinilo (FIV) congregará stands dedicados a los discos de vinilo. | Fuente: Instagram / Festival Internacional del Vinilo

Tras un año de su lanzamiento, en diciembre de 2021, el Festival Internacional del Vinilo (FIV) potencia su formato y presenta su tercera edición considerando por primera vez una jornada de tres días consecutivos en los que los asistentes podrán disfrutar de distintas actividades en torno a la música y, por supuesto, de los distintos discos de vinilo que ofrecerán las tiendas participantes.

Serán en total 34 stands que mostrarán sus mejores propuestas en formato vinilo. Visitarán también este evento dos alternativas internacionales: LP Music de Argentina y Disquería Penquista de Chile, recién sumada al listado de tiendas de origen extranjero. Ambas marcas traerán lo mejor de sus países con éxitos de artistas reconocidos en cada territorio.

El evento, auspiciado por Radio Oxígeno, tendrá lugar el fin de semana del 16, 17 y 18 de diciembre en el Puericultorio Pérez Araníbar del distrito limeño de Magdalena del Mar. Las entradas ya se encuentran a la venta en la plataforma de Joinnus al precio de S/ 20 en preventa con capacidad limitada.

FIV: Bandas y artistas en vivo, charlas y más

Respecto a las presentaciones de bandas en vivo, para esta última edición del año, el Festival Internacional del Vinilo tiene una cargada agenda con artistas como Los Mirlos, Nosecuántos, Daniel F, Los Outsaiders, Vilchez Huamán, Smokin´ Pipe Band, Indigo, Shaliee y la Paranoia, Los Caracoles Suicidas, entre otros que tendrán la tarea de poner la cuota de festividad en la zona del estrado. Además, y para tener acción con los mismos vinilos en uso, habrá una zona de DJ's Residentes a cargo de Audiolima, enriqueciendo la experiencia con mezclas musicales.

Dentro de otras actividades del FIV estarán los conversatorios en torno al disco de vinilos y la industria, firma de autógrafos de artistas invitados, espacios con venta de ropa, decoración, tornamesas y parlantes, área de experiencia para la prueba de discos de vinilo, espacios gastronómicos y más.

"Esta tercera edición del FIV es muy especial para nosotros, porque además de venir con una cargada y diferente agenda, como los tres días ininterrumpidos de arte y música, cumplimos un año de haber lanzado al mercado una alternativa en torno al vinilo que, principalmente melómanos y aficionados al plano artístico, solicitaban y que hoy se viene logrando con éxito" indicó en un comunicado de prensa el cofundador del festival, Manuel Ruiz Mc Millan.



Festival Internacional de Vinilo, ¿hacia dónde apunta?

“El objetivo que tenemos para las siguientes ediciones es ofrecer nuestro formato en provincias y pensar incluso en el extranjero, analizando plazas que aún no tengan propuestas tan desarrolladas como la que existe con FIV. Queremos seguir transmitiendo el arte no solo en los lugares en donde ya tenemos presencia, sino expandirnos. Los invitamos a visitarnos y seguir celebrando en la fiesta del vinilo con lo mejor de la música.” destacó Coqui Fernández, parte del equipo representante de FIV.

Algunas de las marcas que estarán presentes entre tiendas de vinilos y otras son: Discos Eternos, Lp Records (Argentina), Disquería Penquista (Chile), Vinilos.pe, Tercer Ojo, Muki Records, The Noise Music Store, Lazy It Is Discos, Audiolima, Radio Oxígeno y muchas más.

FIV 3 es realizado por 'Psycho Producciones', empresa destinada a la industria de la música y entretenimiento que tiene detrás a melómanos coleccionistas interesados por amplificar el panorama cultural en Lima con iniciativas de este tipo.

Este Festival resulta un plan ideal entre amigos o familias que busquen un espacio de entretenimiento en torno a lo cultural, e incluso un lugar para encontrar una opción de regalo navideño ideal para grandes y chicos.

