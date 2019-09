La cantante notificó a la compañía en el 2018 que había sido agredida sexualmente por un empleado. | Fuente: Instagram

La cantante británica Lily Allen reveló este viernes que la discográfica Warner Music no adoptó ninguna medida cuando les notificó, en el 2018, que había sido agredida sexualmente por un empleado de la compañía.



En declaraciones hechas al podcast de la cadena BBC The Next Episode, la popular artista afirmó que el pasado año le contó a un directivo de la citada discográfica que en 2016 fue agredida sexualmente por un trabajador de la empresa durante un viaje de trabajo.



Allen admitió que en el momento en que se produjo el ataque no lo denunció ante la policía, pero se mostró convencida de que "casi todo el mundo en la industria de la música sabe quién es" el presunto agresor.



Por su parte, un representante de Warner Music aseguró, en declaraciones a la BBC, que se toman las acusaciones de agresiones sexuales "extremadamente en serio" e "investigan" aquellas de las que tienen constancia.

Según la cantante, la agresión se produjo durante un viaje de trabajo al Caribe, después de una fiesta corporativa a la que había asistido con un ejecutivo de la industria. Al regresar al hotel, Allen no encontraba las llaves de su habitación: "Él me dijo 'por qué no duermes en mi cama mientras yo voy a por las llaves", tras lo que la cantante se quedó dormida.



"Me desperté y él estaba en la cama desnudo dándome azotes en el culo", reveló la artista, que recuerda que sentía cómo el hombre estaba intentando tener relaciones sexuales con ella.



Allen también reconoció que entonces decidió no acudir a la policía: "No quería organizar un escándalo y quise mantenerlo en silencio. (...) Recuerdo haber pensado en su madre y en cómo afrontaría la noticia de que su hijo era un depredador sexual y di prioridad a todo el mundo en esta situación, excepto a mí", agregó.

No fue hasta que las mujeres comenzaron a denunciar públicamente agresiones sexuales cometidas dentro de la industria del cine que decidió compartir su experiencia, según dijo Allen.



Primero, relató ese incidente en su libro "My Thoughts Exactly", publicado en septiembre de 2018, y a finales de ese año reveló la agresión a Max Lousada, consejero delegado en su discográfica, que le aseguró que él se enteró del ataque tras leer su libro.



La cantante explicó que al admitir lo que le había sucedido a ella había querido proteger a otras artistas de la industria y cree que su supuesto agresor podría seguir trabajando junto con artistas jóvenes. EFE