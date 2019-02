El espectáculo del entretiempo de la Super Bowl es uno de los shows más esperados por los fanáticos de la música y los deportes. Este año, Maroon 5, Travis Scott y Cardi B fueron elegidos para brindar una presentación durante la final del NFL en el Mercedes- Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Michael Jackson (1993)

El 'Rey del Pop' realizó un show el 31 de enero de 1993 en California. La presentación incluyó los temas más conocidos del cantante estadounidense como Jam, Billie Jean, Black or White, We are the World y Heal the World.









Michael Jackson - Super Bowl | Fuente: YouTube

*******************************************************************

U2 (2002)

La banda británica dedidó su presentación a la búsqueda de la paz tras los atentados del 11 de setiembre del 2001. Durante el show se emitieron los nombres de las víctimas en las pantallas gigantes.

U2 - Superbowl | Fuente: YouTube

*******************************************************************

The Rolling Stones (2006)

Una de las bandas más importantes de la historia se presentó en la edición 41 del Super Bowl con un show en Ford Field de Michigan.





Rolling Stones - Super Bowl | Fuente: YouTube | Fotógrafo: Facebook/ Rolling Stones

****************************************************************

The Black Eyed Peas (2011)

Junto a Usher y Slash, la banda estaodunidense se presentó en el Cowboys Stadium en Texas. En la presentación, Fergie se animó a interpretar Sweet Child o' mine, junto a un solo de guitarra del exintegrante de Guns N' Roses.





The Black Eyed Peas - Super Bowl | Fuente: YouTube

********************************************************************

Madonna (2012)

Si el 'Rey del Pop' ofreció un show espectacular, la 'Reina del Pop' no quiso quedarse atrás. La intérprete de Like a virgin brindó un show memorable junto a LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y Cee Lo Green en el show en Indiana.



Madonna- Super Bowl | Fuente: YouTube

********************************************************************

Bruno Mars (2014)

El intérprete de Lazy Song se presentó junto a la legandaria banda Red Hot CHili Peppers en su presentación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Entre las canciones escogidas para el show resaltaron Billionaire, Locked out of Heaven, Treasure y Just the way you are.



Bruno Mars- Super Bowl | Fuente: YouTube

********************************************************************

Katy Perry (2015)

Su presentación fue una de las más recordadas en la historia de los medio tiempos de los Super bowl en Arizona. El show fue acompañado por Lenny Kravitz y Missy Elliot. California Gurls, Last Friday Night y Roar fueron algunos de los temas interpretados.