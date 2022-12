Rosalía triunfó en los últimos Latin Grammy 2022 al llevarse el premio a mejor álbum del año. | Fuente: Instagram / Rosalía

Rosalía se convirtió en la primera artista femenina de habla hispana que protagoniza la portada de la revista musical Rolling Stone, que le dedica el reportaje principal de su número de enero por su disco 'Motomami'.

Titulado "Cómo Rosalía se convirtió en la superestrella más intrépida del pop", el artículo elogia la capacidad de la española para "resistir las presiones de la industria" y, "con habilidades camaleónicas y una visión valiente y profética de un mundo sin fronteras", grabar "uno de los álbumes más audaces de 2022".

"Ha estado viviendo años luz por delante de todos los demás, con la mente llena de conceptos que quiere probar y metas que quiere alcanzar y destinos a los que quiere llegar", subraya el texto, que habla de su "cristalización como reina embriagadora del pop global y provocadora desinhibida, tirando del 'kitsch camp' a las tradiciones sacrosantas sin miedo a las consecuencias".

Rosalía en histórica portada de la revista Rolling Stone. | Fuente: EFE

'Motomami' entre los mejores discos del año, según Rolling Stone

El reportaje, que puede leerse tanto en la edición anglosajona como en la versión en español, es la última muestra de apoyo de esta prestigiosa y veterana revista, que incluyó como el cuarto mejor trabajo del año su 'Motomami', solo por detrás de 'Renaissance' de Beyoncé, 'Un verano sin ti' de Bad Bunny y 'Midnights' de Taylor Swift.

Rolling Stone también publicó recientemente un texto en el que defendió que lo último de Rosalía debería haber estado entre los discos candidatos a "mejor álbum" de la 65ª edición de los Grammy, a la que concurrirá nominada en dos categorías: "mejor álbum rock, urbano o alternativo latino" y "mejor vídeo musical de formato largo".

La mayoría de los medios de prestigio internacional han situado 'Motomami' entre lo mejor de la cosecha musical de 2022, entre ellos The New York Times, NME, Pitchfork y The Guardian.

Rosalía en los Latin Grammy 2022

En noviembre pasado, la española Rosalía fue la gran sorpresa de la noche en los Latin Grammy 2022. Su disco 'Motomami' se llevó el premio a mejor álbum del año. Una categoría en la que los grandes favoritos eran el puertorriqueño Bad Bunny por 'Un verano sin ti' y Jorge Drexler por 'Tinta y tiempo'.

La autora de 'El mal querer' subió emocionada al escenario del Michelob Ultra Arena, en Las Vegas (EE.UU.), donde confesó que su último proyecto discográfico fue por el que "más he tenido que pelear para hacer". "Es el que más me ha costado hacer, pero que tiró para adelante y que más alegrías me ha dado", dijo.

"Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a mi país por seguir dándome su apoyo y por no dejarme caer. Gracias a mi familia, a Dios, al amor de mi vida, baby, te quiero", indicó Rosalía mientras las cámaras captaban a su pareja, Rauw Alejandro, quien abrió la ceremonia de los Latin Grammy 2022 con una presentación.

(Con información de EFE).









