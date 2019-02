San Valentín | 10 canciones para dedicarle a tu pareja en el Día del amor | Fuente: Getty Images | Fotógrafo: BrianAJackson

Aunque el amor se debe demostrar día a día, San Valentín es una buena fecha para dedicar canciones románticas a tus seres amados. Aquí te dejamos una lista de temas que puedes dedicar este día a tu pareja.

1. "No te apartes de mí" de Vicentico

Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo

Es difícil mi amor, mas difícil de lo que pensé

He dejado mi puerta entreabierta

Y entraste tu sin avisar

No te apartes de mi.

La versión de Vicentico del tema de los ochenta de Roberto Carlos podría ayudarte a decirle a tu pareja que lo que más quieres es que se quede junto a ti. "Todo amor que yo espere de la vida lo he encontrado solo en ti", dice la letra.



2. "Love of my life" de Queen

Love of my life, you've hurt me

You've broken my heart and now you leave me

Love of my life, can't you see?

Bring it back, bring it back

Don't take it away from me, because you don't know

What it means to me

Una hermosa composición de Freddie Mercury para el disco "A Night at the Opera". La canción tiene un mensaje especial para aquella persona a la que consideras tu amor verdadero, el amor de tu vida. Esta versión acústica es aún más conmovedora que su versión de estudio. La magnífica interpretación de Brian May en la guitarra le da el toque romántico.



3. "Contigo" de Joaquín Sabina

Yo no quiero un amor civilizado

Con recibos y escena del sofá

Yo no quiero que viajes al pasado

Y vuelvas del mercado con ganas de llorar

Yo no quiero vecinas con pucheros

Yo no quiero sembrar ni compartir

Yo quiero catorce de Febrero

Ni cumpleaños feliz

El cantante español Joaquín Sabina nos entrega este poema romántico convertido en canción. Esta versión en vivo de 2017 de la canción escrita por Antonio García de Diego, Pancho Varona y el mismo Sabina es uno de los himnos de amor para esta fecha.

4. "How deep is your love" de Bee Gees

I know your eyes in the morning sun

I feel you touch me in the pouring rain

And the moment that you wander far from me

I want to feel you in my arms again

And you come to me on a summer breeze

Keep me warm in your love, then you softly leave

And it's me you need to show

Una canción clásica para este día que no pasa de moda. Los Bee Gees eran el grupo más popular de la música disco a finales de los sesenta. En medio de las luces neones y la ropa colorida, la letra de esta romántica canción no hizo más que poner a todos a derretirse de amor.

5. "Te voy a amar" de Axel

Es poco decir, que eres mi luz mi cielo mi otra mitad

Es poco decir, que daría la vida por tu amor y aun más

Ya no me alcanzan las palabras no

Para explicarte lo que siento yo

Y todo lo que vas causando en mí

Lo blanco y negro se vuelve color

Y todo es dulce cuando está en tu vos

Y si nace de ti.

Esta canción del argentino Axel es una buena canción para dedicar cuando las palabras no se te hacen fácil. Una declaración de amor para aquella persona especial que sirve de promesa de todo lo que buscas vivir a su lado.

6. "I will always love you" de Whitney Houston

If I should stay, I would only be in your way

So I'll go, but I know

I'll think of you every step of the way

And I will always love you

I will always love you

You, my darling you, hm



Canción popularizada luego del estreno de la cinta "El guardespaldas", protagonizada por la misma Whitney Houston. La letra, la interpretación y el sutil ensamblaje de los instrumentos hacen de esta canción una de las canciones más románticas para esta época. El tema fue compuesto por la estrella del country, Dolly Parton, pero fue en la voz de Whitney que se inmortalizó.

7. "Cuando nos volvamos a encontrar" de Carlos Vives y Marc Anthony

Y traerá tu amor la primavera

Y una vida nueva que aprender

Nada volverá a ser como ayer



Cuando nos volvamos a encontrar

No dejare de contemplar la madrugada

No habrá mas llanto regado sobre tu almohada

No habrá mañana que no te quiera abrazar





Un tema que cantan a dúo los artistas Carlos Vives y Marc Anthony, que puede ser dedicado para aquel amor que se fue hace un tiempo y aún guardas esperanzas de que regrese. "Cuando nos volvamos a encontrar ya no habrá tiempo para tristes despedidas, no habrá un instante que no adore de tu vida, no habrá una tarde que no te pase a buscar", recitan los versos.

8. "Without you" de Mariah Carey

No I can't forget this evening or your face as you were leaving

But I guess that's just the way the story goes

You always smile, but in your eyes

Your sorrow shows

Yes, it shows

Con solo escuchar los primeros segundos del solo de piano del intro, un sentimiento de amor nos invade. "No puedo vivir si tengo que vivir sin ti", una letra que interpreta con maestría la cantante Mariah Carey. La composición es orginal Badfinger y que fue ofrecida a The Beatles. La primera versión del tema fue cantando por Harry Nilsson en 1972. Sin embargo, la popularidad de la canción se dio con Carey desde 1994.

9. "Bendita tu luz" de Maná y Juan Luis Guerra

Bendito el lugar y el motivo de estar ahí

Bendita la coincidencia

Bendito el reloj que nos puso puntual ahí

Bendita sea tu presencia

Bendito Dios por encontrarnos en el camino

Y de quitarme esta soledad de mi destino

Una canción romántica para dedicar a ese amor que llegó de improviso a tu vida. Con una letra compuesta por Sergio Vallin y Fher Olvera, este tema te ayudará a agradecerle a tu ser amado el llegar a tu vida.

10. "Thinking out loud" de Ed Sheeran

When your legs don't work like they used to before

And I can't sweep you off of your feet

Will your mouth still remember the taste of my love

Will your eyes still smile from your cheeks

El sonido, la letra: esta canción de Ed Sheeran es una carta de amor hecha música. Esta balada romántica del 2014 es ideal si lo que quieres hacer en San Valentín es decirle a tu pareja que no quieres esperar para pasar el resto de tu vida a su lado.

"Así que ahora, cariño, llévame en tus brazos amorosos, bésame bajo la luz de mil estrellas, pon tu cabeza en mi corazón que late, estoy pensando en voz alta, tal vez encontramos el amor justo donde estamos", dice.