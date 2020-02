¿Amy Gutiérrez trabajará con Sergio George, productor de Yahaira Plasencia? Esto dijo la cantante

Amy Gutiérrez habló de las reuniones que ha tenido con Sergio George. | Fuente: Instagram

La salsera Amy Gutiérrez con apenas 21 años se ha convertido en una de las cantantes femeninas más escuchadas del país. Tal es así que el productor musical, Sergio George, está interesado en trabajar con ella.

El productor ha elogiado en varias ocasiones el talento de Amy Gutiérrez, incluso, se conoció que la joven hizo el coro del tema “Y le dije no”, a pedido de Sergio George, quien es manager de Yahaira Plasencia.

Ante ello, la intérprete de “No te contaron mal” señaló que se está avanzando las conversaciones para trabajar de la mano con Sergio George, pero que por el momento no hay nada confirmado.





"Es un encuentro normal, con una amistad que está naciendo entre Sergio y yo. Ahorita no te puedo decir sí vamos a hacer esto y lo otro, porque no hay nada confirmado", sostuvo. "Por supuesto yo sí quiero hacer algo con él, él también me lo ha hecho saber, por ahora todo es progresivo tiempo al tiempo", agregó.

Una semana atrás, Amy Gutiérrez compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con Sergio George, en la que confirmaba que estaba hablando de música con el productor internacional.

“Buenas tardes, aquí una tarde tranquila con el gran @sergiogeorge tomando un poco de limonada y charlando de mucha música”, anotó en su post, que además fue comentado por Yahaira Plasencia: “Dale, Amy, con todo”, escribió.

UN SUEÑO CUMPLIDO

La salsera Amy Gutiérrez se despidió del distrito que la vio nacer y en el que pasó los mejores momentos de su niñez y adolescencia, el Callao, pues alcanzó uno de sus más grandes sueños: comprarle un hogar a su familia.

“No lo puedo creer. Ya es mío, pero ¡wow! no lo puedo creer y me emociono mucho porque no saben todo lo que he tenido que pasar. Este es un sueño que yo no pensaba cumplirlo, era un sueño inalcanzable, que estaba demasiado alto para lo que yo tenía económicamente”, dijo en sus ‘stories’.

“Estos son los días más maravillosos para mí. Voy a empezar a mudarme, en un nuevo hogar, en un nuevo año”, agregó la salsera Amy Gutiérrez.