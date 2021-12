Tras lanzar dos discos de gran acogida en la escena local y girar por Ecuador y Colombia junto a la banda nacional Jefry, su cantante principal AR1XN se lanza como solista y lanza su primer sencillo y video titulado “Pesado”. | Fuente: Difusión

Tras lanzar dos discos de gran acogida en la escena local y girar por Ecuador y Colombia junto a la banda nacional Jefry, su cantante principal AR1XN se lanza como solista y lanza su primer sencillo y video titulado “Pesado”.

“Con la pandemia todo se detuvo y decidí aprovechar esta oportunidad para liberar toda mi creatividad”, afirmó AR1XN sobre este lanzamiento. El cantante además de ser el compositor de “Pesado”, también es el productor musical de este tema, que fue grabado en El Imperio, estudio de Ricardo Méndez (Difonía) y Mauricio Llona (Diazepunk).

“Pesado” es una combinación de rock y pop. Según AR1XN, trata de cómo estamos acostumbrados a escapar de las emociones que nos cuestan manejar. “Mi intención es destapar todas las emociones que se suelen reprimir” manifestó el cantautor.

De acuerdo a la temática propuesta por el cantante nacional, se creó al personaje Bizarrin (interpretado por el mismo AR1XN), quien experimenta una lucha constante con sus emociones.

El videoclip fue grabado en las lomas de Pachacamac y fue dirigido por Romántico Dramático, nombre artístico de Adali Torres. “Pesado” ya está disponible en Spotify y el video puede verse en YouTube.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables





Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.