Susan Ochoa en Pátapo | Fuente: Propia

Más de cinco mil personas llegaron hasta el estadio de Pátapo, desde las 3:00 p.m., para recibir a la premiada cantante Susan Ochoa, en un concierto totalmente gratuito. Esto a pocas semanas de su triunfo en el Festival Viña del Mar 2019, en donde obtuvo dos gaviotas de plata.

La cantante se presentó con lo mejor de su repertorio ante quienes la vieron crecer y hoy la ven triunfar. Ochoa subió sonriente al escenario para interpretar sus mejores canciones, no sin antes contar que planeó que la presentación fuera gratuita a modo de agradecimiento con los vecinos y amigos del lugar.



“En mi vida nunca me voy a olvidar de eso. En algún momento me he caído y he llorado pero agradezco su cariño. Tengo muchas metas y sueños, así que para adelante”, dijo la cantante.

Antes de interpretar su conocido tema “La Loba”, invitó a los asistentes a cantar junto a ella y recordó que no fue fácil para ella salir de su pueblo y perseguir sus sueños.

Susan Ochoa en Pátapo | Fuente: Propia

“Estoy feliz, mi corazón late a mil por hora. Volver y encontrarme con toda la gente que me ha visto trabajar no es fácil para mí. He visto cómo me quieren y me apoyan, gracias por su cariño y por permitirme estar aquí con ustedes”, dijo la cantante.

Su club de fans también se encuentra en el lugar con globos y una gigantografía de la cantante, listos para entonar junto a Susan el tema “Ya no más”, que denuncia la violencia machista hacia la mujer.

HIJA ILUSTRE DE PÁTAPO

El alcalde de Pátapo, Juan Guevara, se animó a subir al escenario para compartir unos pasos de baile con Susan, y luego aprovechó para entregarle una medalla, a modo de reconocimiento como "Hija Ilustre de Pátapo y Representante de la Mujer".

Las mujeres de esta ciudad recuerdan con especial cariño a la cantante pues, tras la muerte de su padre, se encargó de sacar adelante a su familia junto a su madre vendiendo fruta y pescado en el mercado.

Alcalde de Pátapo | Fuente: Propia