Luego del éxito con su single “De vuelta a casa” que cuenta con más de 16 mil reproducciones en YouTube y con la gran acogida del público, la banda peruana Alterna estrena “El camino”, un disco que a través de sus canciones, narra las vivencias del Sargento Rojas, personaje que atraviesa una serie de dificultades a lo largo de su historia.

La agrupación propone un estilo diferente a través de su disco conceptual. “Alterna llega con una propuesta única e innovadora. Con un valor agregado e interesante que es contar una historia a lo largo de sus canciones”, comenta Carlos Ruiz, tecladista de la banda.

Guillermo Viñas y Ricardo Gimenez, amigos y fundadores de la banda inician su recorrido musical junto con Alterna en el 2020, en plena crisis sanitaria y social. Un duro comienzo que vio la luz rápidamente con la respuesta positiva de las personas.

“El camino” ya está disponible en Spotify y puedes escucharlos desde ahora. Un álbum que promete envolver al oyente desde la primera canción. Es importante mencionar que para entender la historia que está en cada letra, se recomienda empezar con la primera canción de este álbum.

Dentro los próximos meses, se estrenan tres videoclips más del disco, los cuales puedes visualizarlos en youtube. Además, la banda tiene proyectado un concierto promocional en agosto junto a invitados especiales. Sigue en sus redes sociales a la banda y entérate de las nuevas presentaciones que se vienen para esta banda nacional.

