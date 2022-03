Brunella Torpoco decide retirare de la música. | Fuente: Facebook | Brunella Torpoco

Lamentable noticia para los seguidores de Brunella Torpoco. La cantante de salsa ha decidido retirarse de la música, tal y como ha anunciado en sus redes sociales a través de un comunicado. El motivo de esta decisión, según la propia artista, es por la seguridad y tranquilidad de su familia.

"Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la triste decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad", dijo la cantante nacional tras aclarar que ya no aceptará más contratos de trabajo.

TRUNCARON SUS SUEÑOS

De acuerdo al comunicado, Brunella Torpoco señala que sus sueños en el mundo de la música se han visto truncados debido a la delincuencia e inseguridad que azota a varias zonas del Callao. Aunque quiso dejar en alto el lugar donde se crió, la salsera sostiene que no la dejaron cumplir ese deseo.

"Prefiero dejar todo de lado porque mi familia es más importante para mí que cualquier cosa en el mundo. Por ellos me rompía el lomo trabajando para darles una mejor vida sin hacerle daño a nadie. En estas últimas presentaciones daré todo en el escenario", manifestó.

BALACERA EN CONCIERTO

Hace unos días, Brunella Torpoco realizó un concierto en La Victoria que casi termina en tragedia. En el preciso instante en que la artista se encontraba en el escenario, de desató una balacera entre dos bandos.

En las imágenes difundidas por el programa Magaly TV: La Firme, la intérprete intenta calmar los ánimos de los asistentes, mientras es protegida por miembros de su orquesta.

ATENTADO EN EL CALLAO

Sin embargo, no es la primera vez que la cantante ha protagonizado un hecho policial. El pasado 18 de noviembre del 2021, Brunella fue atacada a balazos cuando salía de su vivienda, ubicada en La Perla, Callao.

Afortunadamente, el atentado no pasó de un susto y los proyectiles solo dañaron su auto. Luego se conoció que se trataba de un caso de extorsión.

