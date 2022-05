La cantante peruana Canela China conversó con RPP Noticias sobre el camino que está tomando su carrera musical.

La música urbana es uno de los géneros donde las mujeres vienen ganando terreno a punta de esfuerzo e innovación. La peruana Canela China, nombre artístico de Analucía Valdez, está en esa lucha por hacerse escuchar, y sus principales armas son la formación musical, la exploración de otros sonidos y, sobre todo, mucho enfoque.

Recientemente, teloneó al cuarteto Il Divo, presentación en la que demostró su rango musical, con nuevas versiones de sus temas en ritmos de festejo, rumba flamenca y bolero, con las que se adaptó a las preferencias de un público ajeno a lo urbano.

RPP Noticias conversó con Canela China sobre sus inicios en las redes sociales, su debut artístico durante la pandemia y los sucesivos sencillos que ha ido sacando desde entonces, el creciente protagonismo de las mujeres en el género que más cultiva, y también sobre sus proyectos a futuro.

Una clara vocación musical

Canela China debe su nombre artístico a cómo su abuela solía decirle: “Canelita”, por su color de piel; y a cómo sus amigos se refieren a ella: “China”. Así se hizo llamar en redes sociales, donde los seudónimos son muy usuales, antes de comenzar su carrera y saber que existía una especia homónima. Ahora quiere que la asocien con el sabor que le da a su música.

“Siempre he tenido una gran pasión por la música”, nos contó Canela China. “Cantaba en el coro de mi colegio, en las misas, en los eventos por el Día de la Madre o del Padre. Mis padres siempre me lo plantearon como un hobby, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que era una pasión que no podía abandonar, pues siempre volvía a mí de alguna manera”.

En el 2017, se planteó seriamente hacer de la música un proyecto de vida, con el que iría de menos a más. Siguió los consejos de su entorno, y comenzó haciendo covers que subía a su canal de YouTube, y que difundía a través de sus redes sociales. Poco a poco, los seguidores fueron llegando.

“Mientras hacía eso, iba componiendo, iba viendo de qué quería hablar, cuál iba a ser mi manera de escribir, si sería un poquito transgresora o un poquito más romántica. Fue un descubrimiento super lindo”, nos comentó.

Debut en pandemia

Canela China había planeado lanzar su primer sencillo en abril de 2020, mes de su cumpleaños, pero la pandemia la obligó a hacer un stand-by. Este tiempo, lo aprovechó en buscar opiniones sobre las composiciones que venía realizando con los productores locales Alejandro León y Mirko Glad.

“Fue la oportunidad para tocar más puertas, mostrar las canciones que tenía, y ver si alguien aceptaba unirse al equipo de trabajo. Y así fue que incluí a Mike Cerdá, que es el productor con el que he trabajado mis primeros tres sencillos”, nos contó Canela.

Para quienes no están familiarizados con el nombre, Mike Cerdá es productor de Maluma, y los tres sencillos que produjo con Canela China son “La La purita verdad”, “Castigo” y “No quiero soltarte”. El primero salió en octubre de 2020, cuando nos encontrábamos encerrados a causa del virus.

“Teniendo en cuenta que todos están en sus casas y con el teléfono a la mano, me dije ‘si nos vamos a quedar encerrados hasta Dios sabe cuándo, no lo dilates más, sácalo y que sea lo que tenga que ser’. Abracé el presente en ese momento y aposté por ello, porque si esperaba a que terminara la pandemia…”.

Una artista en constante evolución

Algo que no hemos mencionado es que Canela China escribe y compone sus canciones. Luego, busca la opinión de un compositor externo. Al momento de escribir, nos explica, trata de no suprimir sus emociones, en especial el amor propio.

“Me parece muy importante dentro de este género de pop urbano hablar del amor, del desamor, pero desde un lugar en donde nosotros nos valoremos y respetemos. Mis canciones tienen una postura de amor propio, luchar por lo que uno quiere y ser libre con los sentimientos. Cuando escribo, trato de abrir mi corazón sin avergonzarme; creo que la música es para eso”, nos manifestó.

También trabaja con otras compositoras, como la peruana AleGuns (María Alejandra Galindo) o la colombiana Eliana Echeverri, con quien lleva clases de entrenamiento auditivo. Estas menciones nos llevaron a preguntarle por sus principales influencias, entre las que están Karol G, Rosalía o Nathy Peluso, de quienes destaca su alejamiento de los estereotipos. Algo que busca imitar.

“Estoy trabajando en mostrar que puedo ser más versátil, que no solo canto un género; por ejemplo, actualmente estoy trabajando una balda. Lo bonito de esta carrera es ir de un lado a otro, mostrar un universo mucho más amplio. Me parece que ahora estamos en un momento muy interesante, que nos abre más los campos a quienes venimos de abajo”, comentó Canela China.

Próximamente, Canela China lanzará un sexto sencillo, titulado “Por un día”, –“la primera canción que he compuesto que no habla del amor”–, y en el último trimestre del año, un EP. En tanto, continuará en la búsqueda de nuevas plataformas y escenarios para dar a conocer el sabor de su música.

