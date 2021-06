Mateo Lynch tuvo su debut musical a los dieciséis años cuando compuso e interpretó el tema principal de la teleserie "Esta Sociedad". | Fuente: Difusión

Mateo Lynch, quien radica en Los Angeles hace varios años, lanza su nuevo tema “You Light Me Up”, una pieza de pop rock irreverente y contemporánea que bebe sus influencias de bandas noventeras y de inicios del 2000. El track está disponible desde el 24 de junio en todas las plataformas de streaming y su canal oficial de Youtube.

Lynch tuvo su debut musical a los dieciséis años cuando compuso e interpretó el tema principal de la teleserie "Esta Sociedad". El videoclip de la canción pop punk "Alta Sociedad" llegó a los primeros puestos de MTV Latinoamérica 'Los 10 más pedidos' por varias semanas consecutivas.

"Escribí 'You Light Me Up' durante la pandemia, justo cuando llegué de vuelta a California luego de haber sido nómada por meses. Pase mis días en la carretera, de estado en estado, viviendo en una camioneta con tan solo una maleta”, dice Lynch sobre su nuevo tema.

A raíz de esta experiencia espiritual, el artista encontró una nueva manera de expresarse. “Poco a poco me fui enamorando y encontrándome a mí mismo otra vez. Por más cliché que suene a veces tienes que perderte por completo para reconectar con tu divinidad y rescatar todas las partes y colores de ti que de alguna manera se perdieron en el camino. Así que esta canción es como un himno hacia las dualidades del ser humano, y un recordatorio de esa luz interior que todos tenemos con la que podemos iluminar el mundo", menciona.

NUEVO TEMA

"You Light Me Up", producida en Los Ángeles por el productor de bandas indie Hiser, será el primer single del esperado regreso de nuestro cantautor dándole la introducción a su EP album 'Late Bloomers'. En las palabras de Mateo Lynch, este trabajo representa su metamorfosis, el renacimiento en donde explora la paradójica y compleja experiencia humana y el eterno viaje hacia el amor propio. "You Light Me Up" es una alentadora celebración de los sube y baja de esta vida.

El video fue filmado en el desierto de California, rodeado de una escenografía post-apocalíptica con instalaciones de arte en donde Mateo brilla literalmente mientras rockea con una chaqueta de cristales, pantalones de cuero y otros trajes de diamantes a lo David Bowie.

"Como artista Queer independiente, es importante para mí expresarme de la manera más auténtica sin ningún tipo de censura. Algo que no ha sido permitido para la mayoría de nosotros y mucho menos celebrado,” agrega el artista reconociendo que su nuevo clip puede levantar polémicas, ciertamente innecesarias.

"You Light Me up" está disponible desde el 24 de junio en todas las plataformas digitales como Spotify y Apple Music. El video musical fue estrenado en Youtube.

