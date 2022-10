Carlos Soraluz es exintegrante de Armonía 10 y es la voz de 'Herido corazón', 'Serpiente', 'Siempre pierdo en el amor' y más. | Fuente: Instagram

Para honrar la memoria de Walther Lozada, líder de Armonía 10 que murió hace un par de meses, los integrantes y las voces legendarias le realizarán un homenaje. Sin embargo, los fanáticos esperan ver a Carlos Soraluz, recordado intérprete de 'Juraré no amarte más' y ‘Serpiente’.

Al ser un símbolo en la cumbia nacional y al darse este reencuentro con la agrupación norteña, se tejió la posibilidad de que vuelva a formar parte de la banda a lo que el cantante les dio esperanzas a sus seguidores.

“Sí, me han propuesto, pero mi intención es trabajar solo, porque a veces las fuerzas ya no son las mismas. Armonía 10 trabaja duro y yo me he calmado un poco, pero nada está dicho. Nunca lo descarto, porque ha sido mi casa y yo no puedo decir que no. No hay nada concreto”, confesó Carlos Soraluz para La República.

Por el momento, los talentos que formaron parte de la agrupación como Danny Delgado, Dennys Otero, César Saavedra, Martín Pérez, entre otros, se reunirán para el reencuentro de Armonía 10 como homenaje a su líder.

Armonía 10 recibió la distinción de 'Personalidad Meritoria de la Cultura'

La orquesta de cumbia Armonía 10 de Piura recibió en julio de este año la distinción de "Personalidad Meritoria de la Cultura" del Ministerio de Cultura (Mincul). Un reconocimiento que honra una trayectoria de 50 años al servicio de la música.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 000214-2022-DM/MC, publicada en el diario oficial El Peruano, la agrupación piurana constituye "una de las organizaciones musicales con mayor arraigo y reconocimiento en el Perú".

A ello se suma el hecho de que Armonía 10 haya difundido "la cumbia como una importante manifestación musical que forma parte de la tradición cultural del país, que se refleja a través de los diversos cultores y difusores del género".

Desde su cuenta de Instagram, la orquesta publicó la noticia en sus historias con un breve mensaje que agradecía esta distinción otorgada por el Mincul. El homenaje llega después de un periodo difícil para la industria musical a causa de la crisis sanitaria. A comienzos de 2021, Armonía 10 fue centro de una polémica al anunciar el primer concierto presencial del año en plena pandemia. El show finalmente no se llevó a cabo.

