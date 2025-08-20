Últimas Noticias
“Queremos conocerlos”: Chris Martin revela que seguirán usando la ‘kiss cam’ en los conciertos de Coldplay

Chris Martin rompe el silencio sobre el momento viral de la 'kiss cam'.
Chris Martin rompe el silencio sobre el momento viral de la 'kiss cam'. | Fuente: X: @coldplay
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El cantante agradeció al público por seguir asistiendo a los show de la banda pese al destape de infidelidad por el 'kiss cam' en un concierto pasado.

Durante el concierto de Coldplay ofrecido en Craven Park en Kingston upon Hull en Inglaterra, Chris Martin se mostró feliz de volver a pisar su país natal junto a la banda tras el show ofrecido en Boston donde se reveló una infidelidad entre dos empleados de la empresa Astronomer.

¿Qué dijo Chris Martin tras el famoso 'Kiss cam'?

Tras ese incidente, Chris Martin rompió el silencio en su reciente concierto en Inglaterra. “Estamos muy felices de estar aquí. Muchos de ustedes han escrito carteles. Así que me tomaré un momento para intentar leer algunos. Luego veremos qué pasa”, se le escuchó decir. “Primero que nada (ese cartel dice:) ‘Tres veces en tres meses’… ¡Estuviste en ese concierto en Boston! Bueno, está bien, gracias por venir de nuevo después de esa debacle”.

Generando risas entre el público, agregó: “Llevamos haciendo esto mucho tiempo, y solo recientemente se ha convertido en… sí. Si la vida te da limones hay que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo (el 'kiss cam') porque vamos a conocer a algunos de ustedes”. 

La infidelidad que destapó Coldplay

Durante un concierto que Coldplay ofreció el miércoles 16 de julio en Boston (EE.UU.), el vocalista de la banda, Chris Martin, animó al público a participar en una dinámica conocida como la 'kiss cam', una cámara que se utiliza en diversos eventos para enfocar a las parejas asistentes y alentarlas a besarse.

Sin embargo, una de las imágenes proyectadas en las pantallas gigantes llamó especialmente la atención. Según medios estadounidenses, la cámara se detuvo en Andy Byron, CEO de la empresa de software Astronomer, y en Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma compañía.

Inicialmente, Byron tenía el brazo alrededor de Cabot, mientras ella sonreía e inclinaba su cuerpo hacia él. Pero al notar que estaban siendo enfocados, la situación cambió de forma abrupta. La reacción llamó la atención del propio Chris Martin, quien se animó a hacer un comentario en vivo que provocó las risas del público: "O están teniendo un romance o son muy tímidos". 

Tags
Chris Martin Coldplay

