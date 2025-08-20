“Queremos conocerlos”: Chris Martin revela que seguirán usando la ‘kiss cam’ en los conciertos de Coldplay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante el concierto de Coldplay ofrecido en Craven Park en Kingston upon Hull en Inglaterra, Chris Martin se mostró feliz de volver a pisar su país natal junto a la banda tras el show ofrecido en Boston donde se reveló una infidelidad entre dos empleados de la empresa Astronomer.

¿Qué dijo Chris Martin tras el famoso 'Kiss cam'?

Tras ese incidente, Chris Martin rompió el silencio en su reciente concierto en Inglaterra. “Estamos muy felices de estar aquí. Muchos de ustedes han escrito carteles. Así que me tomaré un momento para intentar leer algunos. Luego veremos qué pasa”, se le escuchó decir. “Primero que nada (ese cartel dice:) ‘Tres veces en tres meses’… ¡Estuviste en ese concierto en Boston! Bueno, está bien, gracias por venir de nuevo después de esa debacle”.

Generando risas entre el público, agregó: “Llevamos haciendo esto mucho tiempo, y solo recientemente se ha convertido en… sí. Si la vida te da limones hay que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo (el 'kiss cam') porque vamos a conocer a algunos de ustedes”.

Imagine CEO #AndyByron being not only bold enough to have an affair, and ruthless enough to have his mistress in a public setting, but then getting upset at the cameraman for (checks notes)... doing his job, which got him caught up, and then playing victim.



Ain't shit behavior! pic.twitter.com/v6mDbIkJeC — RG| BK One (@Itz_BK1) July 18, 2025

La infidelidad que destapó Coldplay

Durante un concierto que Coldplay ofreció el miércoles 16 de julio en Boston (EE.UU.), el vocalista de la banda, Chris Martin, animó al público a participar en una dinámica conocida como la 'kiss cam', una cámara que se utiliza en diversos eventos para enfocar a las parejas asistentes y alentarlas a besarse.

Sin embargo, una de las imágenes proyectadas en las pantallas gigantes llamó especialmente la atención. Según medios estadounidenses, la cámara se detuvo en Andy Byron, CEO de la empresa de software Astronomer, y en Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma compañía.

Inicialmente, Byron tenía el brazo alrededor de Cabot, mientras ella sonreía e inclinaba su cuerpo hacia él. Pero al notar que estaban siendo enfocados, la situación cambió de forma abrupta. La reacción llamó la atención del propio Chris Martin, quien se animó a hacer un comentario en vivo que provocó las risas del público: "O están teniendo un romance o son muy tímidos".