Cementerio Inocentes | Fuente: Difusión

La banda “Cementerio Inocentes” ha lanzado un single doble que incluye las canciones: “Antes que muera” y “Astroboy”. La primera la tocaban desde hace mucho y “se las pedían en sus conciertos”; la segunda devela una generación —que aunque aburrida y sobreexcitada— busca reconstruirse.

A más de un año del lanzamiento de su tema “Autoboicot”, Ademir, Rafael, Bruno y 'Piti' están a punto de estrenar un nuevo videoclip y telonearon a la banda estadounidense de música alternativa The Neighborhood. Han decidido celebrarlo, a lo grande, en la fiesta “Danza Makavra” junto a Gala Brie, 16 bits, Diego Trip, Ciudad Pánico y Qema. Y es que, para Cementerio Inocentes, el presente es el mejor momento.

Cementerio Inocentes | Fuente: RPP

Hablemos sobre las dos canciones nuevas que lanzan.

Ademir Malca: Hemos sacado dos canciones nuevas: “Antes que muera” y “Astroboy”, que están en EP como single doble. La última ya la tocábamos hace tiempo en vivo —de hecho había gente que nos la pedía— y ha sido interesante porque ya gustaba antes de que la escucharan grabada. La otra canción “Antes que muera” sí es completamente inédita y significa para nosotros un sentimiento de realización, porque hace tiempo no sacábamos música nueva. Tiene un montón de influencias diversas.

Rafael Benavides: Creo que la canción recorre varias influencias en la misma canción, por partes. A veces es medio funky, a veces es mas rockera, a veces es medio electrónica, a veces es medio hip hop, entonces creo que es un buen resumen de en dónde estamos y de todo lo que hemos hecho.

Y van a ser tocadas en la fiesta “Danza Macabra”.

R.B: Todos están invitados. Es una pequeña celebración que estamos haciendo porque este año ha sido muy productivo. Es el 8 de junio, las entradas las pueden comprar con Yape (la información está en nuestra página) y van a tocar varias bandas con nosotros. También estamos grabando un videoclip y tal vez en la fiesta va a haber una sorpresa sobre él… para ser sinceros no sabemos si vamos a llegar a la fecha.

A.M: Lo bueno de esta fecha también es que el evento va a ser en cada de Piti, que es nuestro bajista y en ese lugar hemos gestado el nuevo disco, lo hemos grabado enteramente y es parte del feeling poder hacerlo ahí también. Nos va a estar acompañando Gala Brie, también Qema, Diego Trip (que la está rompiendo en el R & B peruano), Ciudad pánico y 16 Beats. Son bandas que, a nuestro parecer, están cambiando las reglas de juego y le están dando más frescor a la escena.

Para este nuevo videoclip contarán con el realizador audiovisual Giacomo Cochella: ¿por qué lo eligieron?

R.B: Nos gustó el trabajo que habíamos visto de Giacomo y, cuando nos reunimos con él entendió inmediatamente y le encantó la canción. Simplemente conectamos y le queremos agradecer también por la paciencia para haber realizado este hermoso video.

A.M: Bueno sí, hemos visto ciertas cosas que hizo Giacomo y nos gustó. De hecho, él propuso la idea del videoclip, que trata sobre una pelea clandestina. Le mostramos la canción sin explicarle nada y él hizo una volada totalmente distinta a la que nosotros habíamos pensado que podría aludir la canción y lo hizo más interesante, lo volcó por otro lado. De hecho, él tiene este contacto con el mundo de la pelea —el Muay Thai especialmente— y justo dos de los actores del videoclip (los protagonistas) son los hermanos Mazzetti, que han sido campeones mundiales de Muay Thai y nos pareció increíble contrastar esos dos mundos.

¿Suelen ser así de abiertos a nuevas ideas para la realización de sus videos?

R.B: Sí, de hecho creo que nos ha pasado con los dos últimos videos que hemos hecho recientemente y nos encantó, porque nosotros estamos abiertos a nuevas posibilidades porque probablemente son cosas que no hemos pensado pero funcionan mejor.

A.M: Especialmente también porque es gente que le sale de manera natural, que realmente les gusta y están interesados. Tienen una propuesta y la misma ambición que nosotros, creo que de eso se trata.

¿Es verdad que la banda se encuentra en su mejor momento?

R.B: Creo que, sinceramente, sí podemos afirmar que estamos en nuestro mejor momento… el presente es nuestro mejor momento. Nos entendemos mejor, como personas, y hay mucha más unidad, más confraternidad como banda.

A.M: Creo que los momentos en los que más aprendizaje tienes, más experiencias puedes acumular. Ahora estamos un poquito más maduros, nos hemos simplificado, creo que estamos en un buen momento —no sé si el mejor— pero en uno bueno.

¿Creen que es importante que se generen más espacios en la música para las mujeres?

A.M: Definitivamente hay un montón de propuestas increíbles de mujeres y de bandas conformadas por mujeres. Veo también que cada vez más la cuota femenina está aumentando en los festivales, pero creo que no solamente tienen que verlo de esa manera —como darle un espacio a la mujer para equiparar—, sino que es el mérito que tienen por cómo están haciendo las cosas. Siempre han existido mujeres que hacen arte, obviamente hay un montón de mujeres que hacen cosas geniales y la industria musical peruana ha subido la valla, se ha profesionalizado mucho más y eso da espacios para mejores propuestas y para que las cosas cambien poquito a poquito. Nos gusta mucho LaLá, Lorena Blume, Andrea Martínez (que ha hecho unos lanzamientos super chéveres) y de hecho he trabajado con ella una canción que muy pronto va a sacar… María Laura, Nuria Saba y también hay un montón de mujeres que están detrás de la industria, quizás la mitad de las personas que trabajan ahí son mujeres que hacen que lo que está sucediendo ahorita con la música peruana sea como es. Darle más espacios a las mujeres es una responsabilidad de todos.