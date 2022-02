Con motivo de celebrar San Valentín, los cantantes peruanos Marco Romero y César Vega estrenan su nueva canción 'Me enamoré'. | Fuente: Difusión

Después del exitoso dúo con Renata Flores, el reconocido cantautor Marco Romero se unió esta vez a la gran voz de César Vega para darle vida al tema “Me enamoré”, segundo sencillo que se lanzó en todas las plataformas digitales por San Valentín.

“Con el lanzamiento del primer sencillo, quedé convencido de lo importante que es unirnos musicalmente. Es por eso que nació la posibilidad en este tema de reunirme con otra gran voz. César es un capo, un gran amigo y, por supuesto, con un enorme talento, con un timbre y un soneo muy particular. Su género me gusta muchísimo y seguro pronto exploraré alguito por ahí”, refiere Marco muy entusiasmado, pues está empezando este 2022 con el pie derecho.

“Esta canción nace del amor a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos y es que uno se enamora no solo de la pareja, sino también de la mirada de sus hijos, de la sonrisa de tu abuelita, etc., esta canción te da la posibilidad de sentir y decir 'me enamoré'”, asegura.

Marco Romero agrega que, para él, el romanticismo no se ha perdido, porque está en la naturaleza humana: “Lógicamente, todos no somos románticos, pero es como ser gracioso o tener mal humor, creo que son características que nos diferencian. En el caso del romanticismo, lo que sí puedo creer es que va cambiando con los tiempos, me imagino que ahora hasta existirán aplicaciones para enamorar; antes no era cursi una carta hecha a mano o dedicar una canción, aunque aún funcionan, en fin. ¡Que viva el romanticismo!”.

Y es que, a propósito del amor por internet, Marco Romero considera que una relación a través de las redes sociales puede convertirse en amor real. “Conozco muchos casos de gente que está unida con mucho amor y se conocieron a través de estas aplicaciones, hoy todo vale, aunque no faltan los que engañan con una foto más trucada… pero creo que sí se puede dar el amor real y verdadero por redes y plataformas hoy en día”, indicó.

Para Marco Romero, éste 2022 está lleno de proyectos y retos importantes, adelanta que habrá más canciones y shows con amigos de la salsa, de la balada y de la música criolla, por supuesto. Pronto sabrán la sorpresa del próximo invitado que estamos seguros nadie imagina.

“Viene más música afroperuana, después un vals corta venas, zamacueca con fusión y tradición como me gusta siempre, ahora quiero que disfruten 'Me enamoré', junto a Cesar Vega y lo hagan suyo, estoy seguro de que lo disfrutarán muchísimo”, añadió.

