Christian Domínguez: la propuesta para reunir a La Joven Sensación y sus planes con Gran Orquesta Internacional

La vida de Christian Domínguez dio un giro radical a finales de los años 90, cuando el Perú vivía el fenómeno musical de la orquesta Salserín. Junto a otros jovencitos, un empresario y promotor de eventos le propuso formar parte de La Joven Sensación, una boyband de technocumbia que de la noche a la mañana ganó enorme popularidad en el Perú. Siendo consciente de que este tipo de oportunidades se dan muy pocas veces en la vida, Domínguez entendió que su futuro estaba en la música.

Ahora, con casi 40 años de edad, es líder de la reconocida Gran Orquesta Internacional, agrupación que está a puertas de cumplir una década de actividad y que ha sabido mantenerse en la preferencia del público en una industria musical llena de retos. Sobre esta aventura, el cantante conversó con RPP Noticias para hablar del pasado, presente y futuro de su carrera artística.

"La música cambió mi vida de pronto y tuve muchos sacrificios en la adolescencia: el sacrificio de no salir, de no ir a fiestas o de no hacer vida nocturna. Un montón de sacrificios porque toda mi vida era viajar y hacer conciertos. Aproveché el esfuerzo y creo que tengo un nombre ganado en los medios, encima sigo haciendo música. Yo no hice como otros, que una vez que se les presenta la oportunidad sacan dinero y se van", comenta.

Para el cantante "no ha sido nada sencillo ganarse el corazón de la gente", pero su forma de trabajo con Gran Orquesta Internacional ha sido determinante para que el público reconozca su apuesta.

"No somos una orquesta que tenga 40 o 50 años y que, obviamente, tiene un público ganado, tiene gran cantidad de temas y éxitos considerables que hacen que esté en el corazón de la gente. Nuestra rapidez o forma de movernos, tanto en las radios, en las redes sociales y eventos, tiene que ser muy rápida, porque no tienes forma de compararte, por eso nosotros no tenemos una competencia. Nuestra línea está destinada a hacer un espectáculo totalmente distinto, de alguna manera, para poder contrarrestar nuestra cantidad de años que tenemos en el mercado. Gracias a Dios funcionó perfecto, seguimos trabajando en eso y tratamos de mantenerlo", explica.

Su proyección en la industria

Christian Domínguez considera que todavía falta mucho por hacer, al menos una década más para que Gran Orquesta Internacional se encuentre muy bien posicionada en la industria musical, especialmente en torno al género tropical y, ¿por qué no?, comenzar a llevar su propuesta al exterior. "Tenemos que trabajar mucho todavía para poder estar tranquilos".

Para lograrlo, el intérprete de Estás pisao cree que la agrupación debe seguir la línea del profesionalismo, más allá del interés económico de cualquier artista.

"Yo sé que mucha gente quiere hacer música, pero lamentablemente no todos lo hacen de manera profesional. Para mantener una media alta musicalmente tenemos que ver más allá de lo económico. Una persona que quiere hacer música puede agarra una computadora y hacer dinero, eso es válido, pero si nos ponemos en una línea profesional, eso nos hace daño o te resta profesionalismo", indica.

Aunque es un tema muy grande por discutir, Domínguez apuesta por una industria musical buena, de categoría y profesional

"Si la pregunta es: ¿qué buscan los artistas, la parte económica o profesional?, definitivamente hoy buscan la parte económica, no importa lo que presenten en el escenario con tal de conseguir el dinero. Nosotros, por más de que tengamos 9 años en el mercado, no podemos verlo de manera económica, lo vemos de manera profesional, tenemos que vender lo profesional, lo otro viene solo", aclara.

La Joven Sensación y un reecuentro pendiente

Los integrantes de La Joven Sensación se juntaron en marzo de 2021 para grabar una nueva versión del tema 'Tic Tic Tac', aunque llegaron a presentarla en algunos programas de televisión, sus seguidores se quedaron con las ganas de verlos nuevamente en vivo sobre un escenario.

Las propuestas y las ganas de hacer una presentación llena de nostalgia están latentes, pero los compromisos personales de cada integrante es el gran obstáculo para hacerlo realidad.

"Nos han ofrecido muchas veces reunir a La Joven Sensación, con Iván, Erick, Guillermo y Franco, pero no se puede por un tema de tiempo. Lo intentamos en pandemia y estuvimos a punto de hacerlo; cada uno tiene un trabajo diferente, lo íbamos a hacer solamente un par de veces en Lima, porque la gente pedía este reencuentro, a propósito del regreso de Skandalo", explica.

"No te digo que nunca lo haremos, pero no está ni conversado ahora. Estuvimos a punto de hacerlo, pero no se logró. No te digo que no, pero de repente en algunos años tengamos una presentación, pero solamente una y de manera nostálgica", finaliza.