Donnie Yaipén, uno de los reconocidos vocalistas de Hermanos Yaipén, anunció su salida de la agrupación familiar tras permanecer por 20 años en su delantera. A través de un comunicado que compartió en redes sociales, el artista expresó su agradecimiento por todo lo aprendido durante su larga permanencia.

"Quiero agradecer a toda mi familia de Hermanos Yaipén por permitirme ser parte de este proyecto musical por más de 20 años de mi vida artística. Fueron más de dos décadas de mucho esfuerzo, alegrías, viajes, grabaciones, amanecidas y mucha música", empezó su anuncio.

Según Donnie, detrás de su decisión está el sueño de crecer profesionalmente como cantante solista; sin embargo, dejó en claro que su vínculo familiar con Walter y Javier, líderes de la orquesta, siguen intactos.

"Mi etapa en Hermanos Yaipén ha culminado para poder cumplir mis sueños como artista independiente, enfocarme en mi carrera artística, empezar a construir un futuro para mi familia y sobre todo crecer profesionalmente. A partir de ahora he culminado mi etapa laboral en la orquesta, cerrando el vínculo de trabajo más no el familiar", enfatizó.

Finalmente, dijo que se lleva los mejores recuerdos y les desea lo mejor. "Gracias Hermanos Yaipén, siempre los llevaré en mi corazón. ¡Que Dios los bendiga siempre", agregó.

Ángelo Fukuy cuenta cómo conoció a los Hermanos Yaipén

El cantante de cumbia Ángelo Fukuy visitó el programa de RPP Noticias, "A las 10 con Alan Diez", para contar sus orígenes en el mundo de la música, cómo conoció a los Hermanos Yaipén y los próximos proyectos que viene encarando en su faceta como solista.

Natural de la localidad de Chiquitoy, ubicada en la provincia de Ascope, en La Libertad, el artista nacional relató que sus inicios como cantante se remontan al coro de la iglesia, y también que su gusto por entonar notas con su voz surgió de la influencia que tuvieron sobre él su padre y su tío Santiago.

Esas dos figuras tutelares le impulsaron a salir de su pueblo hacia Trujillo, donde empezó a estudiar en la universidad y encontró un empleo. "Trabajaba como mozo en una cebichería. Ayudaba como mozo y también iba a la cocina a filetear pescados, exprimir limones", dijo.



Entonces Ángelo Fukuy tenía 19 años. El propietario del negocio supo de su talento para el canto y le dio la oportunidad de cantar en su restaurante. "En la noche cantaba en la cebichería. El dueño es tecladista y con él trabajábamos en una orquesta", sostuvo.

"Yo no cantaba cumbia"

Aficionado a cantar temas de Los Iracundos o Los Ángeles Negros, Ángelo Fukuy pasaba sus días en el restaurante entre la atención a las mesas y pegado al micrófono. Fue un jueves, sin embargo, que su vida dio un vuelco: aquel día, llegaron los Hermanos Yaipén al restaurante y lo oyeron cantar.

"Sé lo que pidieron, sé lo que tomaron. Yo ni por acá que eran los Hermanos Yaipén, Walter y Javier. [Yo] no cantaba cumbia...", contó el artista. Aquel jueves, ensayó para su repertorio del fin de semana y al terminar, los cumbiamberos lo llamaron a su mesa.

"Don Walter me dijo: '¿Sabes quiénes somos nosotros?'. Y yo: 'La verdad que no, señor'. 'Nosotros somos los fundadores de Grupo 5', [dijeron]... Me dieron su tarjeta. Me dijeron: 'Te escuché cantando Los Iracundos, Ángeles Negros... ¿sabes cantar cumbia?'. Sí, le dije. Me sabía dos cumbias", contó.

Ángelo Fukuy recordó que Walter Yaipén le dijo que lo esperaba en su oficina en Chiclayo. "Llegué a su oficina, yo dije: 'casting'. Era de frente a un concierto. Desde ahí no paré hasta acá", indicó.

