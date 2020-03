Pelo Madueño ofrecerá concierto online gratis | Fuente: Instagram

Jorge Enrique Madueño Vizurraga, más conocido como Pelo Madueño, se une a la campaña "Yo me quedo en casa" y para promoverla ha decidido brindar un concierto vía streaming.

El músico utilizó sus redes sociales para anunciar que este sábado 21 de marzo, a las 9 de la noche, transmitirá vía Facebook Live varios de sus éxitos, para que sus fanáticos lo disfruten desde casa.

"#MusicaParaElAislamiento Náufragas y náufragos! Este sábado 21 me meto en sus casas vía FaceBook Live (@pelomusic) a las 9:00pm", anotó en su publicación de Instagram.





"Les tocaré unas canciones y lo que surja de Uds. Los espero con lo poco que tengo en mi naufragio, pero con muchas ganas de encontrarlos. Compártanlo y pasen la voz. Nos vemos el sábado! Aguante encierro", precisó el artista.

De esta manera, el intérprete de temas como 'Mala sangre' y 'No hay estrellas en el mar' insta a los peruanos a cumplir con la cuarentena ordenada por el Gobierno, que tiene como objetivo frenar la propagación del coronavirus.

MEIER RECUERDA A PELO MADUEÑO

El actor Christian Meier se sumó a los artistas que promueven la cuarentena y compartió en su cuenta de Instagram un video con una escena de la película que hizo en el año 2000, "Ciudad de M".

En el clip, podemos ver la actuación de Santiago Magill como M, el cantante Pelo Madueño como Coyote y a Christian Meier como Pacho. Los tres amigos tienen una conversación que se asemeja a la situación actual en el Perú.

Mientras que M y Pacho descansan, Coyote expresa su desesperación por no tener los recursos para alimentarse, así como por no poder salir de casa. Ante ello, Pacho le recuerda que "esto no es un vacilón" y que "con imaginación" pueden superar esta etapa.