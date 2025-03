Daniela Darcourt asistirá a la marcha contra la inseguridad y se disculpa por polémico comunicado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante peruana Daniela Darcourt ofreció declaraciones en el programa Ampliación de Noticias, de RPP, donde confirmó su participación en la marcha contra la inseguridad ciudadana programada para este 21 de marzo en la Plaza San Martín, en el Centro de Lima. La artista explicó los motivos detrás del comunicado emitido previamente por un grupo de artistas que generó confusión y críticas en redes sociales.

"Sí, claro que sí", respondió Darcourt al ser consultada sobre su presencia en la movilización. La intérprete de Señor mentira explicó que el comunicado inicial buscaba aclarar que los artistas no estaban organizando la marcha, ante la preocupación por la posible politización del evento. Sin embargo, admitió que la comunicación no fue adecuada: "Se nos salió de las manos. La gente lo tomó de la manera que vio y pedimos disculpas por ello. Hemos ratificado que sí vamos a estar en la marcha del 21 y también en la del 28 de marzo."

Daniela Darcourt hizo un llamado a que la movilización no sea politizada y expresó su incomodidad ante la posible participación de figuras políticas que, según ella, buscan aprovechar el momento: "Son esos políticos que no quieren quedar mal y quieren hacer contenido en las redes."

También denunció la falta de acción efectiva frente a la inseguridad que afecta no solo a los artistas, sino a toda la ciudadanía. "Nosotros no somos el Perú, un gremio de 120 artistas no representa al país. Todos estamos pidiendo justicia por lo que ha pasado, no solo con el compañero de Armonía 10, sino por casos anteriores donde la cumbia, la salsa y el rock se han visto expuestos a esta violencia".

Daniela Darcourt fue víctima de extorsión y amenazas

La cantante reveló que ha sido víctima de extorsiones desde antes de alcanzar la fama y compartió episodios preocupantes: "Han pedido cupos a los lugares donde me he presentado y se han caído presentaciones por eso". También denunció amenazas hacia su familia, incluyendo a parientes vinculados a la Policía Nacional, y lamentó la falta de acción de las autoridades en casos anteriores: "La policía actuó como siempre: caso omiso. Te dicen que no hay pruebas suficientes y hay que esperar 24 horas."

Finalmente, Darcourt reiteró su compromiso con la causa y pidió disculpas a quienes se sintieron afectados por el comunicado previo. Aseguró que su intención es acompañar a la ciudadanía en la búsqueda de un cambio real: "Somos seres humanos, no estamos al 100% en el tema político todos los días, pero estamos haciéndole frente y pidiendo que algo se haga".

Marcha contra la inseguridad

Diversos colectivos ciudadanos están convocando a una marcha nacional contra la inseguridad para este viernes 21 de marzo. La concentración comenzará a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín y aunque no se tiene una ruta específica, se especula que la movilización irá hasta el Congreso.

Esta protesta se origina a raíz del asesinato del cantante Paul Flores, de Armonía 10. El artista perdió la vida cuando iba en el bus de la agrupación que fue baleado por unos sujetos a bordo de una motocicleta en la avenida Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho.

RPP Data Cronología de ataques y extorsiones contra orquestas y artistas en Perú A raíz del trágico desenlace de Paúl Flores, cantante de Armonía 10, presentamos una cronología de los principales hechos de violencia que han afectado al gremio musical en los últimos meses en nuestro país. Leer más Compartir RPP Data Share 00:00 · 00:00