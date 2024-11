"Renuncié a mi canción para ayudarte": Master Chris contradice a Daniela Darcourt y explica qué pasó con 'Señor Mentira'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de la controversia que generó la eliminación del video de YouTube de Señor Mentira y de que Daniela Darcourt contara los hechos en el programa de Magaly Medina, Master Chris le contestó a la salsera y le pidió que se informe bien antes de acusarlo por lo que compartió un video explicando cómo se dieron las cosas.

"Esa carta que mostraste como gran evidencia de que yo retiré la reclamación o propiedad intelectual, esa solicitud no la hace Christian Maldonado (él), sino la distribuidora de Señor Mentira, YT Rocket, esas cosas ellos las manejan, yo no. A mí no me llegan los correos que te llegan a ti, les llegan a ellos. Te informo que la razón por la cual YT Rocket hizo una reclamación de esas es porque alguien, desde el 25 de julio de 2024, hace 6 meses, está utilizando el nombre de la distribuidora André Four Right Holders, y está reclamando los derechos de nuestra canción", se le escucha decir en su video publicado en su cuenta de Instagram.

¿Cuál es la solución? Como hay dos distribuidoras involucradas y no puede haber más de una para una canción, cada una debe mostrar evidencia. Por ese motivo, Master Chris mencionó que hay una persona detrás de André Four Right Holders que está reclamando derechos que no le corresponden.

"Cuando me entero de la situación, cuando te bajaron el video por el conflicto entre dos distribuidoras, la única forma en que pude ayudar es renunciando a esa reclamación que generó la distribuidora. La reclamación fue a André Four Right Holders y no a Daniela Darcourt. Yo te dije que te ayudé, renuncié a la reclamación de la persona que está exigiendo el derecho de nuestra canción. Yo renuncié al derecho de reclamo de nuestra obra para que a ti te subieran tu video. Tienes que averiguar quién está detrás de quién utilizó la distribuidora de André Four Right Holders para decir que no tenemos derechos sobre esa canción", dijo en su explicación.

Finalmente, Master Chris aseguró que no le guarda rencor a Darcourt, pero sí le incomodó que, cuando le llegó la notificación de que habían bajado el video de Señor Mentira, no lo llamó pese a que la cantante sabía de esa situación 15 días de salir a dar su descargo. "¿Por qué no me llamaste? Hubiésemos buscado cómo resolver sin hacer show dramático porque estas cosas no me gustan. No tengo nada en contra de ti. No es Master Chris vs Daniela. Estamos buscando quién es la persona detrás de André Four Right Holders que desde julio de 2024 está diciendo que nuestra canción es su canción, esa es la disputa".

Esposa de Master Chris le pide a Daniela Darcourt "no provocar chisme"

Diana Montes, productora colombiana, fundadora de los Premios Heat y esposa de Master Chris, le pidió a la salsera peruana que se enfoque en su música y en lo que viene más adelane. "La fórmula no es quedarse en el pasado ni pensar que no has podido lograrlo nuevamente porque alguien te pone obstáculos o porque no te volvieron a nominar a unos premios", reza el texto compartido en sus historias de Instagram.

Por otro lado, criticó la actitud de Daniela Darcourt por no saber manejar la situación con él generando una polémica en los medios: "Provocar chisme y lástima no representa la grandeza que tienes como artista. Haz que tu talento maravilloso, tu música y trabajo hablen por ti", sentenció.

Asimismo, Diana Montes reconoció el talento de la intérprete y se animó a aconsejarla: "Convéncete de la gran artista que eres; sal con alegría y gratitud a conquistar el mundo. Sigamos trabajando juntos desde el amor y la gratitud: 'Esa es la fórmula'". Esta situación ha creado una controversia entre los seguidores de la artista y el productor musical ya que ambos han recibido críticas y también mensajes de apoyo.

¿Qué ocurrió con el videoclip de Señor mentira?

El último sábado, Daniela Darcourt denunció públicamente que estaba siendo víctima de un sabotaje que puso en riesgo su carrera musical. A través de un video, la salsera expresó su frustración al revelar que el videoclip de su tema Señor mentira había sido eliminado de su canal oficial de YouTube, un hecho que consideró parte de un intento por frenar su trayectoria artística.

"Con un nudo en la garganta hago este video porque he recibido muchos comentarios como: ‘Dani, ¿por qué tu música ya no suena como antes?’ o ‘¿Por qué no estás en tal lugar si te lo mereces?’. Hace muchos años, muchas personas vienen pisándome los talones, poniendo piedras en el camino... ya me cansé de callar y de fingir que todo está bien", expresó visiblemente afectada.

