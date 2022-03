Daniela Darcourt y Don Tetto presentaron "Duele no tenerte", y se presentarán juntos en concierto.

Daniela Darcourt y los cuatro integrantes de Don Tetto parecen conocerse de toda la vida. Y esto en parte es verdad: la cantante es fan de la banda colombiana desde el 2009. Esta amistad, de la que RPP Noticias fue testigo mientras les hacíamos esta entrevista grupal, nació con la creación de la potente balada rock que acaban de estrenar: “Duele no tenerte”.

Y a quien le cueste creer que la salsera se desenvuelve igual de bien en otros géneros musicales, puede asistir al concierto que dará junto a Don Tetto este viernes 25 de marzo, en el Centro de Convenciones Festiva, durante el que promete, después de interpretar su repertorio de éxitos, rockear junto con el cuarteto de Bogotá.



“Yo hice muchos géneros antes y, honestamente, nunca pensé tener una carrera con la salsa. Uno de mis sueños es terminar la carrera haciendo rock o disco, no me veo terminando con salsa como tal”, nos confesó Daniela Darcourt, a quien ya la hemos escuchado interpretando canciones como “Earth Song” de Michael Jackson en el disco “Live in Perú” de Tony Succar.



“Buscamos cantantes latinoamericanas y Dani destacó porque tiene una voz con un rango enorme. Pero sobre todo, en ella encontramos a alguien exactamente igual a nosotros, pues no con todos los artistas se puede llegar a hablar de ciertas cosas. Así como la ves, así es ella, y eso ha sido lo más cool”, nos comentó Diego Pulecio, vocalista de Don Tetto.



“Duele no tenerte”

El mismo Diego Pulecio nos cuenta que “Duele no tenerte”, el tema que dio inicio a su amistad con Daniela Darcourt y que vienen promocionando juntos, nació durante la pandemia, al igual que la mayoría de canciones que forman parte del disco “Castillos de arena”. La canción explora esas relaciones que no se llegan a concretar, porque los involucrados se conocen en el momento menos indicado.

“Don Tetto tiene algo particular: que puede jugar con el rock pesado y también tener baladas bien pop, y nuestro público ha aprendido a aceptar eso. Entonces, queríamos que esta balada tuviera un color especial, a través de una voz femenina, y allí es donde entra Dani”, nos explicó Diego.



Ambas partes se conocieron a través del mánager de Daniela, quien le comentó que una banda colombiana estaba interesada en trabajar con ella. Debido a su apretado horario, olvidó la canción hasta que, dos días después, le preguntaron si había escuchado la canción de Don Tetto. La sola mención de ese nombre hizo que la escuchara de inmediato.



“Ellos no sabían que yo era fan hasta que me vieron en un concierto cantando sus canciones. Los escucho desde el 2009, y sé cómo suena Don Tetto: la manera como han montado su sonido, como ejecutan sus canciones y que estas tienen mucha letra, mucha inspiración. Eso fue algo a mi favor cuando estuve en cabina”, nos dijo Daniela.



“Nosotros queríamos que 'Duele no tenerte' también fuera suya, por eso le preguntamos qué elemento quería añadir. Y cuando escuchamos por primera vez el puente de la canción fue como ‘¡Wow!, realmente le dio lo que necesitaba”. Además, el tono de Daniela va súper bien con la voz de Diego y disfrutamos mucho viéndolos interpretar la canción”, nos comentó Jaime Valderrama, bajista de Don Tetto.



El proceso de grabación, que se hizo entre Bogotá y Lima, tuvo algunos incidentes, como cuando los chicos de Don Tetto le mandaron mal la letra y Daniela tuvo que grabarla de nuevo. Esto, en lugar de provocar alguna desavenencia, los acercó aún más. “No sabemos si es la mejor canción del mundo, pero a nosotros nos ha dado una amistad fantástica”, afirmó Diego.

Daniela Darcourt y Don Tetto en concierto

Este viernes 25, Daniela Darcourt y Don Tetto se subirán al escenario, primero por separado y luego juntos. Al inicio solo pensaban juntarse para promocionar “Duele no tenerte”, pero nuevas ideas se fueron generando y terminaron organizando este concierto que promete ser inolvidable para los seguidores de ambos por todo lo que han preparado.

Una de estas novedades es la versión punk de “Señor mentira”, uno de los temas más conocidos de Daniela. “Es rarísima, pero muy linda, y tiene una onda muy chévere, que nunca pensé que podía tener. Ayer la ensayamos y fue como que ‘¡saquen todo!’. En el concierto podrán escuchar esta nueva versión de ‘Señor Mentira’, alias ‘Señor Medina’”, bromea Daniela, haciendo referencia a Jaime Medina, baterista de la banda.



“Ni bien la escuchamos dijimos “qué buena canción”. Entonces, nos propusimos hacer esta versión, que fluyó muy rápido. En una tarde la sacamos y grabamos la maqueta. Cuando se la pasamos a Daniela para saber qué pensaba, le encantó”, comenta el mismo Jaime Medina.



Además de sus propios éxitos, “Señor Medina” y “Duele no tenerte”, Daniela Darcourt promete cantar otros temas de la banda por cerca de media hora. “Voy a ser la quinta Tetto. Me verán vestida de negro y con los ojos delineados”. La invitación está hecha.



