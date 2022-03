Daniela Darcourt entonó el "Himno nacional" antes del decisivo partido entre Perú vs. Paraguay | Fuente: Instagram | Daniela Darcourt

Daniela Darcourt emocionó a millones de peruanos al entonar el himno nacional antes del histórico encuentro entre la Selección Peruana de Futbol y su similar de Paraguay por la clasificación al Mundial Qatar 2022.

La salsera, quien vestía la camiseta blanquirroja, hizo cantar a hinchas y jugadores que se dieron cita en el Estadio Nacional. Tras su presentación, la cantante recurrió a sus redes sociales para dejar un mensaje a sus seguidores.

"Le duela a quien le duela, la blanquirroja es la blanquirroja. Señoras y señores, somos la mejor hinchada del mundo... A seguir vibrando y alentando a nuestros muchachos hasta el final de los días. ¡¡ Arriba Perú!!", publicó la artista.

ARTISTAS LA FELICITAN

La presentación de Darcourt recibió miles de elogios en las redes sociales, incluso hay quienes dicen que la cantante fue la cábala para conseguir la victoria que nos acerca al sueño mundialista.

"Qué orgullo verte cantando hoy en el Estadio mi bebé", comentó Eva Ayllón en el post de la salsera. Ernesto Pimentel, Johanna San Miguel, Ezio Oliva, Patricia Barreto, entre otros artistas y cantantes se sumaron a las felicitaciones.

Mientras Daniela entonaba el himno nacional, las cámaras captaron el momento preciso en el que el capitán del equipo, Pedro Gallese; Renato Tapia, y Carlos Zambrano desbordaban de patriotismo al escuchar las sagradas notas.



Daniela Darcourt cantando el Himno Peruano será de la Buena Suerte 🇵🇪❤ pic.twitter.com/POYTdpKRBN — Betsy | 🇵🇪 (@BetxRuggannarol) March 29, 2022

DANIELA DARCOURT Y EL CASO DE BRUNELLA TORPOCO

Hace poco, la cantante Brunella Torpoco anunció su retiro de la música. Distintas artistas lamentaron su decisión, pero la salsera Daniela Darcourt le recomendó, recientemente, que volviera al espectáculo cuando lo crea necesario.



En el programa "El reventonazo de verano", la intérprete de "Señor Mentira" afirmó que comprendía la postura tomada por Torpoco, pues ella misma también atravesó por momentos difíciles en su trayectoria que no ha sacado a la luz.

"Yo me he caracterizado por ser una persona muy honesta, a veces muy crudo, muy fría para muchas cosas, de hecho, parte de mi historia como artistas, digamos que el 90% de la gente no lo sabe, y en su momento preferí que así sea", dijo.

Luego, añadió: "Justamente por cuidarse, por temor, por venderle el sueño a gente que no se preocupa por ti. Simplemente es una cuestión de llenar bolsillos, de ver un beneficio empresarial, no se preocupa por ti. Creo que eso es lo que le está pasando a Brunella".

