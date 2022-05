Daniela Darcourt se unió a Bareto para ofrecer un concierto en el Parque de la Exposición. | Fuente: DEA Promotora | Fotógrafo: Gabriela Delgado

La noche del 1 de mayo, el Anfiteatro del Parque de la Exposición se convirtió en una sala de baile. Miles de personas abarrotaron el emblemático local del Cercado de Lima para festejar el Día del Trabajo junto a Daniela Darcourt y el grupo Bareto.

La salsera de 26 años y la agrupación aprovecharon la ocasión para saludar a los miembros de sus respectivas orquestas, quienes pasaron su día trabajando. "Es un placer estar aquí celebrando el Día del Trabajador con ustedes, un saludo muy espacial para mi banda", dijo la cantante.

"Para nosotros es importante estar aquí... sobre todo después de la pandemia. Estamos echándole muchas ganas", agregó Darcourt, quien la semana pasada estrenó "No me lo creo", una nueva colaboración con el legendario salsero Tito Nieves.

Bareto abrió el concierto

La música de Bareto se escuchó en el arranque de este concierto, organizado por DEA Promotora. Los acordes de "Quiero amanecer" fueron los primeros en oírse en medio de la noche limeña y los asistentes no dudaron en bailar al son de su ritmo.

Le siguieron otras versiones de temas cumbiamberos con los que el grupo se ha vuelto popular, como "Mujer hilandera", "No juegues con el diablo", "El teléfono", "Muchacho provinciano", "Ya se ha muerto mi abuelo", "Mentirosa", "El aguajal", "No me arrepiento de este amor", "Elsa", "Cariñito", entre otros.

Bareto también aprovechó en anunciar su próxima gira por Chile. Como se recuerda, en marzo pasado, la agrupación lanzó su nuevo disco "El amor no es para los débiles", con el que marca una nueva etapa más experimental para su trayectoria.

Daniela Darcourt, el plato fuerte

Al término del show de Bareto le siguió un breve intermedio. Luego llegó el plato fuerte de la noche: Daniela Darcourt, acompañada de su orquesta y bailarines, quienes subieron aún más la temperatura del Anfiteatro con canciones como "Con mi amigo", "Señor mentira", entre otras.

Complementeó el repertorio de la joven salsera los temas "No me digas", "Probablemente", "Te equivocaste conmigo" y varios más. Con una extraordinaria intepretación de "A esa", la artista peruana puso final a una noche musical memorable.

Daniela Darcourt prometió el pronto lanzamiento de su nuevo disco, el cual saldrá a la luz el próximo mes de mayo.

