La nueva producción de Deyvis Orosco, "Renacer", está inspirada en el nacimiento de su hijo Milan. | Fuente: Instagram / Deyvis Orosco

Ser padre es una gran motivación, y así lo ha demostrado Deyvis Orosco, quien aprovechó la Navidad para lanzar su última producción: “Renacer”; un regalo para sus seguidores en estas fiestas de fin de año.

La mañana el 24, el popular “bomboncito de la cumba” subió a su cuenta de Instagram un video con el siguiente mensaje: “Mi gente!! Encantado de poder compartir junto a ustedes el lanzamiento de mi primer disco navideño”.

“Renacer” está compuesto por siete canciones clásicas de Navidad, pero en estilo de cumbia. Algunas de estas son “Campana sobre campana”, “Rodolfo el reno”, “Ven a cantar”, “Noche de paz” y “Mi burrito sabanero”.

A inicios de diciembre, Deyvis Orosco anunció, a través de un comunicado de prensa, que esta producción había sido inspirada por el nacimiento del nacimiento de Milan, el hijo que ha tenido hace poco con su pareja Cassandra Sánchez De Lamadrid.

"Llegamos a diciembre, el último mes de 2021, y con él celebro la llegada de mi primer hijo Milan. No puedo describirles todo lo que siento, pero sí puedo decirles que su llegada me ha inspirado y potenciado a sentir la Navidad de una manera diferente", expresó el cantante.

Deyvis Orosco tras convertirse en padre por primera vez: "Una experiencia que no puedo explicar"

El cantante Deyvis Orosco y su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid se convirtieron en padres el miércoles 17 de noviembre. A un día de haber nacido el pequeño Milán, el cumbiambero describió que esta se trata de una experiencia difícil de explicar.

En conversación con el programa "América Hoy", agradeció a todas las personas que le hicieron llegar sus muestras de cariño. "Después de la primera madrugada oficialmente, quiero agradecer a todos por los lindos mensajes", señaló.

Asimismo, sobre su debut como papá, Deyvis Orosco apuntó: "De verdad, qué increíble, una experiencia que no puedo explicar, tenerlo entre los brazos, una espera larga, es algo muy, muy bonito".

