A un mes de la partida de Diego Bertie, se estrenó el tema póstumo "¿Qué vas a hacer?", bajo la producción de Augusto Madueño. | Fuente: YouTube / AugustoMadueñoOficial

Se cumplió un mes del fallecimiento del recordado cantante y actor nacional Diego Bertie. A manera de homenaje, la familia del artista anunció el lanzamiento del tema musical ¿Qué vas a hacer?, una de las últimas canciones que compuso y grabó junto al músico Augusto Madueño.

El sencillo llegó acompañado de un videoclip que cuenta con la colaboración de destacados actores de la escena nacional como Melania Urbina, Pablo Saldarriaga, Mónica Torres, Cristhian Esquivel, Fernando Luque y Diego Alonso Pérez.

Augusto Madueño utilizó su cuenta de Instagram para dejar un extenso mensaje donde explica cómo nació esta iniciativa. Además, recordó los momentos que compartió al lado de Diego Bertie cuando realizaron esta colaboración.

"No puedo estar más emocionado. Tanto trabajo, tanto tiempo, y por fin compartiremos esto. Y triste a la vez. Tengo una pena muy honda por hacerlo sin ti presente, pero sé que desde la luz nos acompañarás en el lanzamiento", dijo en la red social. Asimismo, explicó por qué decidieron presentar dicha canción en un teatro de la capital.

"Escogimos el teatro Antonio Banderas para el estreno, ya que Diego era un hombre de tablas, de escenario, y no podemos estar más felices con todo el cariño de los fans y el buen recibimiento de los medios", mencionó.

Madueño resaltó el cariño y del dolor que aún siente por la partida de Diego Bertie.

"Me parece increíble hacerlo sin ti, hermano, después de tanto planear y después de tanto soñar. Yo quería seguir aprendiendo de ti, quería ver cómo se lanzaba un videoclip a lo grande, que tú me guíes, y ahora me toca hacerlo sin ti", añadió.

Redes sociales de Diego Bertie serán administradas por su familia

Luego de la repentina muerte de Diego Bertie, la familia compartió un comunicado por medio de sus redes sociales donde dieron a conocer que seguirán difundiendo sus proyectos musicales para que sus fanáticos lo sigan teniendo presente.

“Queremos agradecerle por todas las muestras de cariño hacia Diego. Él era - y seguirá siendo - un corazón gigante lleno de mucha ilusión en especial en esta etapa de cumplir su sueño de volver a la música, que era lo que más feliz lo hacía”, reza el mensaje.

Asimismo, la familia de Diego Bertie argumentó que el cantante y actor esperaba con ansias regresar a los escenarios este año y estaba ansioso de mostrar el nuevo material que tenía por lo que sus seres queridos lo publicarán de manera póstuma.

“Él merece que se compartan todos los proyectos que venía preparando y es por eso que esta cuenta se mantendrá activa para difundir esos trabajos que él con tanta ilusión estaba preparando junto con su equipo. Desde aquí compartiremos y lanzaremos ese material, como él lo hubiera querido. Diego seguirá vivo a través de su trabajo y su gran legado”, sentenciaron.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.