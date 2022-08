Patricio Suárez Vértiz grabó junto a Diego Bertie ‘Que difícil es amar’ antes de la muerte del actor. | Fuente: Instagram

Patricio Suárez-Vértiz fue invitado al programa de Magaly Medina para presentar la nueva versión de Qué difícil es amar, canción que grabó junto a Diego Bertie a pocos días de su sorpresiva muerte. Como se sabe, el actor y cantante estaba relanzando su carrera musical y afirmó que tenía muchos proyectos para este año.

El exintegrante de Arena Hash comentó que se había contactado con él para compartir escenario. Ambos acordaron que Patricio iría al show de Diego este jueves 11 de agosto y, posteriormente, el actor le devolvería la visita al intérprete en el concierto que ofrecerá el sábado, 13 de agosto, en Barranco. Sin embargo, la desafortunada muerte de Diego Bertie terminó por truncar los planes.

"Mi hermana me llama a las 6:00 a.m. y me da la noticia, me quedé helado, porque acababa de estar con él hace unos días. Yo a veces pienso que preferiría no haberlo vuelto a ver, porque habría sentido la noticia lejana, de una persona que no veía hace tiempo. Verlo a Diego era enamorarte, uno se enamoraba de él porque era un artista de verdad", dijo Suárez-Vértiz.

LA NUEVA VERSIÓN DE "QUÉ DIFÍCIL ES AMAR"

Patricio Suárez-Vértiz y Diego Bertie ya se habían reunido en un estudio para grabar la nueva versión de la canción Qué difícil es amar, incluso llegaron a ensayarla para mostrarla en vivo. Tras la entrevista, Magaly Medina invitó a Patricio al escenario para que presente el tema.

"Él estaba muy feliz... la versión que le mandamos le encantó, es una canción de él, pero más dance, más actualizada", explicó el artista tras invitar a su público al homenaje que realizará a Diego Bertie este sábado 13 de agosto en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.



MUERTE INESPERADA

El actor y cantante Diego Bertie, ídolo de los escenarios peruanos en los años 90, murió el viernes, 5 de agosto, a los 54 años, como consecuencia de una caída desde lo alto del edificio en el que residía, frente al malecón del distrito limeño de Miraflores.

Bertie fue trasladado por los bomberos al Hospital Casimiro Ulloa, después de ser encontrado malherido en la cochera del edificio, donde solo se certificó su deceso a las 4.10 horas.

De acuerdo con la versión de un trabajador del edificio, Diego Bertie vivía solo en el piso 14 del edificio y en algún momento de la madrugada cayó desde ese lugar.

En las últimas semanas, el artista había retomado sus conciertos en Lima con una banda de música para presentar nuevas canciones, además de los clásicos que popularizó con su grupo Imágenes hace unos 30 años, y en paralelo ofreció varias entrevistas en la televisión para hablar sobre su carrera.