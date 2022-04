Diego Dibós lanza "Astronauta", el primer sencillo que será parte de su nuevo disco. | Fuente: Difusión

Logró vencer a la COVID-19 hace un año y ahora quiere compartir esa experiencia a través de la música. Diego Dibós anunció el lanzamiento de su nuevo material discográfico, el cual incluye 12 canciones de su autoría. Por lo pronto, ha presentado un adelanto de esta nueva producción.

Se trata de "Astronauta", un sencillo grabado en su propio estudio que trae consigo un mensaje y concepto que representan el trance que Diego atravesó cuando cayó en las redes de la COVID-19 y su renacer, precisamente un 23 de abril.

VIDEOCLIP CONTÓ CON LA COLABORACIÓN DE SU HIJO

El tema viene acompañado de un videoclip animado, lo curioso es que los dibujos que aparecen en el material audiovisual fueron creados por Juan Diego, hijo del cantante nacional y vocalista de la banda TK.

"Me he visto obligado a viajar muy lejos y ahí me he dado cuenta que he perdido de vista lo esencial. Estando tan lejos como un astronauta me di cuenta que tenía que estar tan cerca como un niño. Disfrutar de cada momento, guiarme por mi instinto, divertirme, ocuparme en lo que me hace feliz", declaró el cantautor.

"Estoy muy emocionado con esta segunda oportunidad. Ver crecer a mis hijos y que ellos me vean envejecer, es algo que no quería perderme... quiero con mi música, dar siempre mensajes sinceros y positivos" agregó Dibós.

Por otro lado, el también productor sigue en paralelo creando exitosos soundtracks para las exitosas series, películas y telenovelas peruanas como es el caso de la balada "Si me ves llorar de alegría" que suena en los episodios de "Maricucha". Cabe mencionar que Diego no graba un disco como solista desde el 2013.

