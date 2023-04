Nació en Tingo María, Huánuco en 1969. A los 10 años dejó su hogar rumbo a Lima, donde realizó diferentes tipos de trabajos: vendedora ambulante, emolientera y también llegó a trabajar como empleada del hogar. | Fuente: Facebook

Dina Paucar expresó su gratitud, luego de vender todas las entradas para la presentación que ofrecerá este 12 de mayo en el Gran Teatro Nacional como parte de su homenaje musical a las madres peruanas. Sin embargo, la cantante descartó que se trate del último espectáculo de su carrera, tal como se venía informado hace unos días.

En una entrevista telefónica con el programa En Escena, de RPP Noticias, la intérprete reconocida en el ambiente folclórico como 'La Diosa Hermosa del Amor', aclaró que todavía no puede despedirse de los escenarios porque tiene compromisos pendientes.

"A mí me preguntan si alguna vez he pensado en el retiro; yo digo que sí, que lo estoy evaluando, que estoy trabajando emocionalmente porque no sé cómo será ese día (cuando ya no esté en los escenarios). Eso me va a chocar un montón y justo estoy trabajando para eso", explicó.

Sin embargo, la intérprete de Qué lindos son tus ojos cree que una de sus respuestas se tergiversó al ser consultada sobre cómo se imaginaba su último show.

"Creo que se tergiversó mucho eso de que yo me estoy despidiendo este 12 de mayo. Eso no fue así, en ningún momento lo dije y prefiero aclarar eso... no me puedo ir porque yo tengo compromisos ya pactados, entonces tenemos que cumplirlos como buenos profesionales que somos", expresó.

Dina Paucar alista propuesta musical con Sonia Morales

Para demostrar que seguirá deleitando a sus seguidores con su talento, Dina Paucar adelantó que está trabajando en un tema que espera cantar al lado de Sonia Morales, otra de las grandes representes del folclore peruano.

"Es una canción para cantar con Sonia Morales a dúo más adelante, que quede claro que no será mañana, las cosas se proyectan con anticipación. Tengo que presentarle a ella (la propuesta musical) si le gusta o no, de repente ella quiere dar una opinión como para poder hacerlo juntas", reveló.

Finalmente, Dina espera que este proyecto de pie a un posible espectáculo en el Gran Teatro Nacional; donde además de contar con Sonia Morales, también participen Doris Ferrer y Anita Santivañez.

