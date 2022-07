Versión digital del exitoso LP "Huellas" de Eva Ayllón ya está en todas las plataformas musicales. | Fuente: Difusión

Continuando con su proyecto de rescate de su discografía, Eva Ayllón estrenó en plataformas digitales la nueva versión de "Huellas", LP que fue todo un 'boom' cuando se grabó en 1987 y cuyos 'hits', después de 35 años, siguen siendo parte del repertorio de la cantante. Gracias a las nuevas tecnologías de grabación, canciones como la que da título al disco, además de "Que somos amantes" y "Nuestro secreto" llegan al ciberespacio con sonidos modernizados.

"'Huellas' fue una producción que la gente apreció mucho, en la que conté con la colaboración del maestro Óscar Cavero. Los temas principales eran de José Escajadillo, el compositor de moda de entonces", recuerda Eva, al anunciar su noveno relanzamiento.

"Hicimos muchos conciertos, se vendieron muchos discos... Siempre me han tratado con tanto amor y cariño. Lo digo poco, pero sí: soy profeta en mi tierra. No me puedo quejar, no he tenido que salir mucho al extranjero para tener trabajo. Estoy contenta y agradecida con Dios, con la vida, con mi pueblo y con mi país", acota.

"Que somos amantes", también de Escajadillo, tiene su propia historia. "Con este tema ocupé el segundo lugar del Festival de Ancón (1980). Es algo que les digo a mis chicos cuando veo que se desaniman: esta es una carrera, como todas, en la que hay que estudiar y avanzar de a pocos... 'Que Somos amantes' es una prueba de constancia, hasta el sol de hoy sigue conmigo", dice Eva Ayllón.

La ganadora al Grammy Latino a la Excelencia Musical (2019) recuerda que en la década de los ochenta los artistas nacionales tenían más vitrinas. Incluso, "Huellas", el disco, tuvo un especial televisivo.

"Hacíamos programas especiales y los difundíamos en alguna televisora, no eran épocas más fáciles, pero sí, la gente consumía más lo nuestro porque teníamos más vigencia, se nos oía y veía más. Había más programas de TV y radio. Para mí, era un tiempo mejor", añora.



SUS INICIOS DE BALADISTA

Pocos saben que Eva Ayllón empezó cantando baladas. Su gusto por este ritmo se refleja en su elección, para este disco, del tema "Desde que te vi" de autoría de Alejandro Jaén, uno de los más grandes compositores de la balada en español.

Tal y como lo hizo con "Huellas" -cuyo ritmo original también fue la balada- Eva llevó la canción de Jaén al ritmo del vals. "Siempre he cantado baladas y boleros, después me dediqué de lleno a la música criolla", revela.

También es parte del 'setlist' la canción "Soy pan, soy paz, soy más" de Piero. "Grabar esta canción fue una promesa que le hice a Mercedes Sosa y la grabé en música negra. Cuando me encontré con Piero me dio las gracias. Mercedes también la escuchó y me dijo que le encantaba. Entonces, me quedé satisfecha con esa versión", recuerda Ayllón.

Temas como "Nunca me faltes" (Miguel Correa), "Morena" (Alcides Carreño), "Amor iluso" (Felipe Pinglo), "Mi compadre Nicolás" (Porfirio Vásquez), "Último deseo" (Daniel 'Kiri' Escobar). "El capulí" (Nicanor Casas), "El manantial" (Félix Blanco), "Sin tu amor" (Víctor Correa), "María azul" (Carmina Cannavino), "Se va la paloma" (Filomeno Ormeño), "Noche criolla" (César Miró) y "Dale a la Mocita" (Nicolás Wetzell – Amparo Baluarte/Eduardo Márquez) también conforman "Huellas, versión Eva".



