Los entrenadores Noel Schajris, Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Christian Yaipén están listos para una nueva temporada de 'La Voz Perú'. | Fuente: Instagram

'La Voz Perú', el programa de canto más famoso de la televisión nacional ya tiene fecha de estreno. Por medio de un vídeo promocional, se reveló qué día podremos ver el mejor talento de nuestro país en pantalla chica.

Además, en el clip también participan los cuatro jurados, uno de ellos es internacional: el argentino Noel Schajris; y los representantes de Perú, Eva Ayllón, la salsera Daniela Darcourt y Christian Yaipén.

Fecha de estreno de "La Voz Perú"

“¿Estás listo para conocer la mejor voz del Perú? Este lunes 4 de julio es el gran estreno del programa de canto más espectacular”, se lee en la publicación de las redes sociales de 'La Voz Perú'.

La última ganadora de "La Voz Perú"

La cuarta temporada de 'La Voz Perú' llegó a su fin en agosto de 2021 y dio como ganadora a Marcela Navarro, quien consiguió imponerse frente a sus contrincantes Valeria Zapata, Aldair Sánchez y Randy Feijoo.

Durante la competencia, la concursante ganadora interpretó dos temas de corte romántico: 'En cambio no' de la italiana Laura Pausini y 'Mi soledad y yo' de Alejandro Sanz.

Como se recuerda, a la final clasificaron Marcela Navarro del equipo de Guillermo Dávila, Aldair Sánchez del equipo de Daniela Darcourt, Valeria Zapata del equipo de Eva Ayllón y Randy Feijoo del equipo de Mike Bahía.

El primero en ser eliminado de la gran final fue Aldair Sánchez, quien luego de interpretar 'Inga' en la primera ronda no pudo pasar a la segunda fase, por lo que quedó en cuarto lugar. En segundo puesto quedó Randy Feijoo, mientras Valeria Zapata se llevó el tercer lugar.

La ganadora de 'La Voz Perú' recibió un contrato con la discográfica Universal Music para grabar su primer proyecto.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).