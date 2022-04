Eva Ayllón relanza su disco 'En escena'. | Fuente: Facebook | Eva Ayllón

Eva Ayllón relanzó su sexto disco en solitario 'En Escena', producción en la que se matizan los valses peruanos con nuestra música negra. La versión digital de esta realización publicada originalmente por el sello CBS, en 1984, está disponible en todas las plataformas digitales.

En este disco, remasterizado con tecnología de punta, comenzó a escribirse la historia de cómo Eva Ayllón es, hoy por hoy, una leyenda viva de nuestra música y un estandarte de nuestro patriotismo. Canciones como 'Callejón de un solo caño' de Nicomedes y Victoria Santa Cruz, 'Ódiame' de Rafael Otero o 'El puente de los suspiros' de Chabuca Granda, así lo sustentan.

TEMA EMBLEMÁTICO

En esta producción aparece por primera vez en el repertorio de Eva Ayllón la canción 'Esta es mi tierra', tema de corte nacionalista que encabeza las listas de las canciones que mayor sentimiento patriótico despiertan, tanto en el Perú como en el extranjero.

Son cuatro las generaciones de peruanos que han crecido escuchando las melodías de este alegre tondero, que desde la inspiración del compositor Augusto Polo Campos, habla de las bondades de nuestra Nación.

La canción ha sido interpretada por varios artistas, no obstante, en el cancionero peruano destaca la versión de Ayllón por su característica voz, que ahora su público podrá disfrutar con sonidos modernos y actualizados.

CANCIONES DE 'EN ESCENA'

Bajo la batuta del ingeniero de sonido Francisco Ayllón, su hijo, 'En Escena' remasterizado forma parte del proyecto de rescate digital de su discografía, recientemente emprendido por la criolla con su sello Aylloncito Producciones.

Otras canciones como 'Jarana' / 'Trolimoki' (Lucho de la Cuba - Benjamín Cisneros / Juan Carlos Torres Sandy), 'Arriba negro hay que trabajar' (Enrique Lynch - Walter Fuentes), 'Alma, corazón y vida' / 'Extravío' (Adrián Flores - Miguel Correa Suárez), 'Oita no ma' (recopilación y arreglo: Julio Morales San Martín) y 'A quién' (José Escajadillo) también son parte de este disco de colección que también rota en YouTube.

'Ya no me quieres' / 'Si te vas, qué me queda' (Mario Cavagnaro / Leonor García), 'Ingá' (D.R.), 'Loca' (Walter Fuentes), 'Tus manos son de viento' (Daniel ‘Kiri’ Escobar) y 'Mándame quitar la vida' (Ángel Monteverde Estela / Rosa Mercedes Ayarza) completan el álbum.

