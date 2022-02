Eva Ayllón relanza su disco "Cuando hacemos el amor". | Fuente: Facebook | Eva Ayllón

"Cuando hacemos el amor: versión Eva" es la cuarta remasterización discográfica de Eva Ayllón que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Se trata del álbum musical menos publicitado de la cantante criolla y que ha podido ser rescatado en esta nueva versión.

El disco lanzado originalmente en 1982, contiene temas como el festejo "Za, za, za" de Carlos Hayre, el landó "Samba Malató" de Nicomedes Santa Cruz, el tondero "La herida oscura" de Chabuca Granda y el vals "El camino que perdí" de Alberto Haro. Este fue el último disco que Ayllón grabó para el sello Sono Radio, antes que pase a las filas de CBS.

GRABA BAJO SU PROPIO SELLO

Esta vez, bajo la producción de su propio sello, Aylloncito Producciones, canciones como "Cristal herido" (Fermín Torres), "Puedes irte" (Manuel Acosta Ojeda), "Angustia" (Luís Alberto Núñez - Pablo Mesías), "Señor, señor" (César Llanos - Álvaro Lagos), "Medianoche" (Alcides Carreño), entre otras, llegan con un sonido remozado.

"Pasar de Sono Radio a la CBS fue muy grato, quería decir que estaba yendo por buen camino al ir a una casa más grande", recuerda Eva Ayllón de la evolución de su carrera en su primera década. "Imagínense, que pueda grabar con mi propio sello es un orgullo para mí. Es la respuesta a tanto sacrificio, a tanto amor por mi trabajo. Con mi sello no tengo barreras a la hora de grabar y eso es lo que más me gusta", sostiene.

"En los años 80, cuando grabé 'Cuando hacemos el amor', me sentía un poquito más grande, más mujer para poder interpretar algunas letras de fuerte contenido", recuerda Ayllón. "A pesar de no haber sido el álbum con más publicidad que hayamos tenido, hubo temas que el público coreaba y pedía. Este disco también es un gran hijo para mí", acota la artista.

RESCATANDO SU REPERTORIO

Con el propósito de recuperar su legado musical, Eva Ayllón viene rehaciendo desde cero el material discográfico que publicó entre 1979 y el 2001. Para la ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical, esta es la única forma de ser dueña de sus 'masters' (fonogramas) y darle, a su vez, toques de modernidad a su antiguo repertorio.

"No solo quiero dejar éxitos para que escuchen las nuevas generaciones, sino un producto de alta calidad que perdure en el tiempo. Como músico, me gusta escuchar producciones bien hechas, bien tocadas, mezcladas y masterizadas y eso ofrezco", sostiene Eva.



