Diego Val y Eva Ayllón viven amor prohibido en videoclip 'Solo tú' | Fuente: Diego Val Prensa | Fotógrafo: Klebher Vasquez

"Solo tú", el bolero interpretado a dúo por Diego Val y Eva Ayllón ya está disponible en todas las plataformas musicales. El lanzamiento del primer sencillo del EP "Sexo Eterno” del cantante viene acompañado por un videoclip en el que la aclamada criolla vuelve a sorprendernos con sus grandes dotes para la actuación.

La trama del videoclip dirigido por el propio Diego Val, narra la tormentosa relación sentimental de una pareja de diferentes generaciones, un amor prohibido que tiene su punto final en una última cita concertada por los amantes en un cuarto de hotel.

"La lírica le canta a un amor sublime, pero condenado al fracaso por el prejuicio del qué dirán y todo termina con un gran beso de despedida", cuenta el también actor, convencido de que el amor no tiene ni tiempo ni edad. El cantautor revela que la historia relata un pasaje amoroso de su propia experiencia, de cuando era aún un veinteañero.

LA PARTICIPACIÓN DE JESÚS 'EL VIEJO' RODRÍGUEZ

Las grabaciones se realizaron bajo la atenta mirada de Jesús 'El Viejo' Rodríguez, productor musical de "Solo tú". El reconocido músico tiene también una corta aparición en el audiovisual, trabajado en blanco y negro para transportar a la audiencia a la época de los 80's y 90's, cuando se dio el resurgimiento del bolero.

Así, Val, Ayllón y Rodríguez se adentran en el género romántico por excelencia y ofrecen esta letra cargada de emoción y romanticismo. "Cuando empecé a escribir ‘Solo tú’ le mostré un adelanto a 'El Viejo'. De él nació la genial idea de convocar a su gran amiga Eva", recuerda Val de su acercamiento con Ayllón.

"En cuanto la maestra escuchó la propuesta quedó encantada con la idea. Así pudimos juntar a un artista ‘pop’ con la consagrada cantante criolla. Guiados por 'El Viejo', nos embarcamos en este hermoso proyecto. Debo decir que Eva ha hecho un trabajo maravilloso no solo por su sabida calidad interpretativa, sino por excelente desempeño como actriz", sostiene Val.



LANZAMIENTO INTERNACIONAL

Tras el debut en el Perú, Diego presentará "Sexo Eterno" en Miami, ciudad donde radica. Además de una gira por importantes medios de comunicación en Estados Unidos, el cantautor presentará su nuevo material discográfico en un evento musical titulado "Diego Val presenta sabores peruanos", que se realizará el 25 de marzo, en el Miramar Cultural Center y que tendrá como invitados especiales a José Val y Eva Ayllón.

En su faceta actoral, Diego Val espera el estreno del filme que grabó el año pasado para Netflix y acaba de entregar un casting para un papel antagónico en la nueva versión de “El Zorro” que prepara Telemundo. Además, su tema “Crazy” del álbum “Timeless” será parte del tráiler de una nueva película de Disney titulada “Two by Two”.

