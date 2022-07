Fabián, hijo de Gian Marco, lanza su primer sencillo "Ajedrez". | Fuente: Difusión

Dispuesto a labrarse un camino en la música, sale a la luz Fabián, quien lanza su primer sencillo titulado "Ajedrez" con letra y música de su autoría. El tema la cual ya está disponible en todas las principales plataformas digitales.

A sus 19 años, Fabian inicia de esta manera su camino en el mundo de la música, siguiendo los pasos de su padre Gian Marco y su hermana mayor Nicole Zignago.

"Ajedrez" está producido por el músico y compositor peruano Franjo Antich y es el reflejo de todas esas influencias musicales que Fabian ha ido asimilando a lo largo de su corta edad.

"Con el lanzamiento de 'Ajedrez' abro mis puertas al mundo de la música. Con esta canción estoy presentando algo mío y dejando que la gente me empiece a conocer poco a poco, al igual que a mi música. Esta canción la compuse al lado de Franjo Antich, quien al final terminó produciendo la canción", explica Fabián en un comunicado.

"Es un sonido particular que me gusta mucho con influencias de los 80s y un sonido moderno. En paralelo a lanzar música, voy a estar estudiando música y aprendiendo más sobre este mundo artístico en el cual me estoy sumergiendo. Por mientras, me voy a estar presentando en bares o lugares similares para acercar mi trabajo al público”, agrega el artista.

GIAN MARCO ANUNCIA NUEVO DISCO

Gian Marco está por completar su próximo disco. Así lo comunicó el mismo cantautor a través de sus redes sociales, donde, días atrás, anunció su relación con la cantante y actriz colombiana Juliana Molina, y donde también envió un mensaje que parece dirigido a las personas que vienen especulando sobre esta nueva relación.

El domingo 13 de junio, Gian Marco compartió unas historias de Instagram donde se le ve caminando por Miami, y donde hace el anuncio de su nuevo disco: “Buenas, ¿cómo están? Yo aquí en la ciudad de Miami. ¿Saben a qué he venido? He venido a terminar de grabar el nuevo disco”.

El autor de “Sentirme vivo” señaló que se encuentra muy contento por esta nueva producción y dijo que en los próximos días compartirá “cositas desde el estudio”; algo a lo que tiene acostumbrados a sus seguidores, ya que es una persona muy activa en las redes sociales.

