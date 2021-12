Ronieco | Fuente: Facebook | Ronieco

Ronald Padilla, mejor conocido en el ambiente rockero peruano como Ronieco, falleció a causa de una pancreatitis aguda, según publicó el portal bulla.pe. Artistas y amigos del músico, confirmaron la noticia a través de las redes sociales.

El último sábado, el cantautor y guitarrista publicó en su cuenta de Facebook que debía ser internado de urgencia por la enfermedad que lo aquejaba, sin embargo, al no encontrar cama en los hospitales, tuvo que recurrir a sus seguidores para conseguir contactos en algún nosocomio y pueda ser atendido.

"Se me vino la noche. Tengo pancreatitis aguda, dolores terribles y me tienen que internar y no hallo cama en ningún hospital", escribió Ronieco en la red social.

LAMENTAN SU INESPERADA MUERTE

Desafortunadamente, esta tarde sus amigos más cercanos dieron cuenta de la noticia, uno de ellos fue Cucho Galarza, integrante de la banda nacional, Río.

"Quise escribir acerca de esta triste noticia; pero ya mi hijo Andrés había resumido con absoluta justicia y precisión lo que siento. Hasta siempre, rockero, hasta siempre, Ronieco. "Hoy es un día extremadamente triste, nos ha dejado el gran Ronieco Padilla, ciertamente era un artista incomprendido", publicó el músico.

¿QUIÉN FUE "RONIECO"?

Ronieco fue un cantautor y productor peruano que, en los últimos años, ganó popularidad en las redes sociales, principalmente por ser un 'beatlemaniaco' y ser un fiel John Lennon, a quien rendía tributo con su talento musical. Precisamente, el pasado 8 de diciembre Ronieco realizó un show por el 41 aniversario de la muerte del ex Beatle.

Sin embargo, la carrera musical de Ronald Padilla data del inicio de los 90, cuando integró el grupo Actitud Frenética, considerado como la primera banda grunge del Perú. En mayo pasado, Ronieco cumplió 50 años de edad y ofreció un recital acústico gratuito a todos seguidores.

.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.