La cantante luchaba contra el cáncer de pulmón desde diciembre de 2021.

La cantante Martina Portocarrero falleció a causa de un cáncer de pulmón contra el que luchaba desde diciembre de 2021, según confirmaron sus familiares.

La artista peruana intérprete del tema ‘Flor de Retama’ (compuesta por Ricardo Dolorier) se atendía de esta enfermedad en un hospital de Suiza, de acuerdo con el diario La República.

Durante una entrevista al diario El Popular en febrero, la cantante había indicado que no se encontraba bien de salud, pero que tenía optimismo sobre el tratamiento que estaba siguiendo para superar la enfermedad.

“Estoy en un estado que no es fácil, pero tampoco es imposible. Todo depende de la actitud de uno y yo nunca he deseado mal a nadie ni a mis enemigas. Si me enfermo con esto, es aprender algo y reaccionar positivamente y estoy rodeada de cariño”, indicó.

Piden homenaje póstumo

Al respecto, una de sus representantes, Sayuri Yanagui, lamentó el deceso de la cantante y dijo que se le quería realizar un homenaje en vida, pues ese era el anhelo de Martina Portocarrero; sin embargo, este reconocimiento no se logró.

En esa línea, solicitó al Estado peruano que se le rinda un homenaje póstumo a la cantante de temas como ‘Mamacha de las Mercedes’, ‘De canto a canto’, ‘El canto de las Palomas’, entre otros.