Martina Portocarrero, la cantante de 'Flor de Retama' falleció tras una ardua lucha contra el cáncer. | Fuente: Facebook | Martina Portocarrero

Perú amaneció este sábado conmovido por la muerte de la cantautora folclórica e investigadora de la cultura andina Martina Portocarrero, quien falleció a los 72 años de edad en Suiza, donde se encontraba luchando contra un cáncer.

"El Gobierno expresa su profundo pesar por el fallecimiento de la cantautora folclórica, política y luchadora social Martina Portocarrero. Destacamos su aporte a la cultura y por llevar al mundo la música andina. Su legado artístico será recordado por el pueblo. ¡Gracias, Martina!", escribió el Ejecutivo en Twitter.

La muerte de la artista también fue lamentada por el Ministerio de Cultura, que resaltó su interpretación "única" de la canción "Flor de Retama", la más reconocida de este huayno ayacuchano compuesto por Ricardo Dolorier.

"Expresamos nuestras condolencias para sus familiares, seguidores y seres queridos", agregó la cartera en sus redes sociales.

ARTISTAS LAMENTAN SU PARTIDA

Sobre su partida también se pronunciaron otros personajes del sector cultural del país, como el guitarrista y compositor peruano Manuelcha Prado, Amanda Portales, Príncipe Sandino, entre otros.

"Martina despertó emociones profundas del pueblo a través de obras musicales sentidas y emblemáticas como "Maíz", "Flor de Retama", "El Hombre"; "Mamacha de las Mercedes", "Carita de manzana", entre oros. ¡Honor a nuestra cantautora del pueblo!", escribió Prado en Twitter.

El mismo sentimiento fue plasmado en las redes sociales de la cantante Amanda Portales, quien resaltó la calidad interpretativa de Portocarrero.

"Con mucha tristeza escribo que hoy nuestro folclore está de luto. Ha partido una grande de nuestro folclore tradicional andino, dueña de una gran calidad interpretativa. Martina realmente vivirá en la mente y corazón de sus seguidores, dejando un gran legado a las nuevas generaciones. Descansa en paz querida Martina Portocarrero", publicó.

Las condolencias también llegaron por parte de Felipe Coarite Quispe, más conocido como Príncipe Sandino. "Vuela en alto maestra, compañera de lucha, que Dios te tenga en su gloria", expresó el artista nacional en sus redes sociales.

SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Según informaron medios locales, Portocarrero falleció la víspera a los 72 años en Suiza, donde había estado internada en un hospital para combatir un cáncer de pulmón que la aquejaba desde diciembre de 2021.

En una entrevista que brindó al diario local El Popular en febrero pasado, la artista confirmó que estaba luchando contra esta enfermedad, pero se mostró optimista para salir adelante.

"Estoy en un estado que no es fácil, pero tampoco es imposible. Todo depende de la actitud de uno y yo nunca he deseado mal a nadie, ni a mis enemigas. Si me enfermo con esto, es aprender algo y reaccionar positivamente y estoy rodeada de cariño", señaló la cantante.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

La carrera artística de Portocarrero como solista comenzó en la década de los ochenta, pero su vida no fue ajena a la política. Fue dos veces precandidata a la Presidencia de la República y una vez candidata a la Alcaldía de Lima.

Más recientemente, durante la campaña electoral del año pasado, la artista intentó postular al Congreso por el partido izquierdista Perú Libre, que llevó al poder al presidente Pedro Castillo, pero su candidatura fue excluida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral peruano.

SU PASO EN LA POLÍTICA

Cuando Castillo asumió el poder, la cantante fue voceada para ocupar el cargo de ministra de Cultura, algo que finalmente nunca sucedió.

Portocarrero había conformado su propia agrupación política, Mundo Verde, que también se pronunció sobre el fallecimiento de su líder, a quien calificaron de "maestra, infatigable luchadora social y dirigente del pueblo en infinitas batallas".

"Nos deja un gigantesco legado a través de sus cantos testimoniales, su agitada y leal vida política y sobre todo su profunda e inquebrantable fe en la transformación de nuestra sociedad y la construcción de un Perú nuevo, dentro de un mundo nuevo", escribió el partido en sus redes sociales. (Con información de EFE)



