“Frágil”: "La banda no es una moda; mantiene la esencia con la que nació y con la que va a morir"

Octavio Castillo, Álex Rojas y César Bustamante de la banda "Frágil". | Fuente: RPP

“Frágil” empezó como cualquier banda de rock. Sus integrantes ensayaban los que serían sus primeros temas en un garaje y, mientras lo hacían, soñaban con llevar su música a cada rincón del Perú y, por qué no, al mundo. Tenían muchos ideales por cumplir, por supuesto, como todo joven aficionado al rock and roll.

No eran una banda cualquiera, y eso lo comprobarían sus miembros con el paso de los años. “Avenida Larco”, por supuesto, fue el clásico que se convirtió en un himno para sus seguidores y que los llevó a llenar estadios. No por nada, en el 2016, fueron elegidos por los Rolling Stones para telonear su concierto ante miles de personas. Algo que jamás imaginaron.

Pero lo de “Frágil” no es suerte; es amor a la música y la capacidad de mantener la fuerte consigna de conservarse, a pesar del tiempo, como una banda sincera y verdadera, que no se arrima hacia ninguna moda, “porque conserva la esencia con la que nació y con la que va a morir”.

¿Qué es lo que hace que su creatividad como músicos esté siempre despierta y sigan creando nuevas canciones?

Octavio Castillo: Es el amor a la música y el querer seguir demostrando quiénes somos y qué hacemos. Estamos enamorados de nuestra profesión y también de la gente que se ve reflejada en nosotros y que nos da tanto cariño en la calle o en los conciertos. Es algo que nos llena espiritualmente.

Álex Rojas: Obviamente también están las ganas de contar historias y eso es lo maravilloso de la música, que puedes contarlas a través de canciones y mientras eso exista, junto con las ganas y la pasión, van a seguir saliendo canciones una tras otra.

El próximo 18 de julio recibirán en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington DC, el premio Internacional Gold Excellence Award, otorgado por la organización Peruvian American National Council (PANC). ¿Cómo toman este logro?

O.C: Para nosotros ha sido una sorpresa grata y estamos muy honrados y contentos de recibir este premio. Hemos obtenido varios anteriormente, pero nunca hemos tenido la suerte de que sea en el Capitolio, en Washington.

César Bustamante: Es un reconocimiento a nuestro trabajo por mucho tiempo… jamás esperamos que esto fuera a durar tanto y estamos felices. También lo veo como un reconocimiento al rock peruano, porque antes de nosotros hubo mucho talento y muchas bandas, entonces este es el primer premio para el rock peruano.

Seguramente el amor que tienen por la música hizo que la banda llegue hasta donde está hoy pero, ¿qué otros factores influyeron en el éxito de “Frágil”?

C.B: Uno de los factores que nos ha llevado a tener una carrera larga y nos ha mantenido con ganas de seguir adelante con proyectos, canciones y viajes es la democracia, porque nosotros siempre hemos sido cinco integrantes y siempre hemos decidido hasta la cosa más simple (como el repertorio de un show pequeño) en consenso. Basta que tres decidan qué se hace y la decisión es acatada por todos. Es eso lo que nos ha mantenido en el tiempo y nos ha permitido respetarnos entre nosotros.

O.C: También es el sueño que tuvimos de muchachos, desde que éramos una banda de garaje, de tener un camino a seguir. Era un sueño que cada vez se hacía más realidad y, como todo ser humano, nosotros también vamos aprendiendo y enseñando.

A.R: A pesar de que hayan pasado 40 años de carrera musical de la banda, aun nos sigue dando sorpresas: siguen habiendo reconocimientos y eso es algo que no tiene precio. Si seguimos vigentes es porque le ponemos pasión, porque no hemos perdido ese empuje y esas ganas de seguir haciendo música. No lo vemos como un trabajo; sino como una pasión y un estilo de vida. “Frágil” es una banda sincera y verdadera que mantiene su esencia, que no por mantenerse en el medio se vende o se prostituye según lo que está dando la hora. Frágil no es una moda; es una banda verdadera que mantiene la esencia con la que nació y con la que va a morir.

¿Esta esencia de la banda se pudo regflejar en el documental “Avenida Larco”?

O.C: Fue claro y directo lo que hicimos en el documental. Mostró todo tal cual nos pasó en la vida real, a pesar de que hay cosas que no se pueden decir, peor de todos modos refleja lo que sentimos.

C.B: Siempre hemos sido cinco. Ha habido algunos cambios pero siempre hemos sido una familia. Y en todo grupo siempre hay desavenencias, contratiempos, problemas que pareciera que no se pueden arreglar, pero siempre se solucionan al fin.

Octavio, alguna vez confesaste que dejaste un poco de lado a tu familia por concentrarte en la banda. ¿Has aprendido a conciliar mejor tus dos mundos?

O.C: Sí, ahora hay mucha más armonía en casa y con mi profesión también. Todo se ve mucho más claro y las cosas ya están definidas.

¿Sienten que la banda pudo llegar más lejos?

C.B: En cierta medida sí, pero como dijo Octavio, los sueños se han ido haciendo realidad. No era una fijación tampoco, no queríamos llegar como sea a un lugar; simplemente teníamos la idea de sacar nuestros discos en el extranjero, viajar a Estados Unidos, a otros países, tocar acá y que la gente nos reconozca y uno a uno se han ido cumpliendo estos sueños.

O.C: Creo que la banda ha tenido lo que la vida le ha dado y hubiéramos podido ser mucho más grandes si no hubiéramos tenido adversidades que pasan, como dijo César, en cualquier familia… es la vida, ¿no?

A.R: En el tiempo en el que yo he estado en la banda como cantante he pasado por experiencias geniales que nunca pensé ni hasta en mis sueños más locos, como hace poco que abrimos el show de Mark Farner, el cantante de "Grand Funk". Lo conocimos y fue una experiencia increíble. Otra vivencia fue abrir el show de los Rolling Stones… eso jamás lo imaginé y creo que ninguno de nosotros lo hizo tampoco. Luego estar en el Gran Teatro Nacional en dos oportunidades, ser parte de un documental. “Frágil” es una banda que no deja de sorprenderme con las cosas que va logrando con el tiempo.

¿Se cansaron alguna vez de tocar “Avenida Larco”?

C.B: La verdad sí (ríe), aunque siempre es la canción que nos acompaña y nos va a seguir acompañando. “Avenida Larco” es casi un sinónimo de lo que es “Frágil”, pero sí hay momentos como el de hoy, en el que nos hemos sentido porque no nos la pidieron en RPP. Hemos tocado la canción que nosotros queríamos brindar al público.

A.R: Bueno, yo no llevo tanto tiempo cantándola pero obviamente “Avenida Larco” se convirtió en un himno, pero hay muchos otros temas de “Frágil” que son tan buenos —o incluso mejores— que esa canción. Pero uno se acostumbra y sabe que ese tema tiene que estar de todas maneras en el repertorio. Igual se disfruta.

O.C: “Avenida Larco” es como cualquiera de nuestros temas; es un hijo más, pero es el hijo que más satisfacciones nos ha dado.

A pesar de que se critica mucho al reguetónn y al trap por sus letras, el machismo también está presente en el rock. ¿Son conscientes de esta problemática cuando componen sus temas?

O.C: Siempre que hemos compuesto cnaciones hemos tratado de apartar ese tipo de sentimientos negativos, porque ser machista es eso para mí, porque somos seres humanos y todos deberíamos tener los mismos privilegios y respetarnos. El machismo se ve todos los días y siempre ha existido, pero el periodismo le está dando más cobertura a los casos hoy.

A.R: Lo que buscamos cuando compones canciones es contar historias sin misoginia, sin homofobia. Sin embargo, creo que en mucha de la música que está de moda, (el machismo) sí está presente: el trap y el reguetón son géneros que hablan de la mujer sin asco, como si fuera un objeto… la cosifican totalmente.

Pedro Suárez Vértiz, a quienes ustedes conocen bien, dirigirá un musical basado en su historia. ¿Qué piensan del proyecto?

O.C: Pedrito siempre ha sido un innovador, uno muy dedicado y sus letras han sido una diversión para todos. Aplaudo su decisión de hacer esto y estoy con él si me necesita. Le deseo el mayor de los éxitos.

A.R: Pedro siempre está en mis recuerdos como una excelente persona. Admiro mucho esas ganas de seguir trabajando y produciendo, a pesar de que no está físicamente al 100%, pero ahí sigue dando la lucha. Siempre ha sido un capo para crear éxito tras éxito. Si se da la ocasión, puede contar con “Frágil” para lo que desee.

C.B: No me queda más que decir que lo conocemos desde hace mucho tiempo… yo lo conozco desde que tenía 17 años, cuando estaba en "Arena Hash" y, como dijeron Tavo y Álex, tiene todo nuestro apoyo.

¿Cómo ha cambiado el proceso de composición de “Frágil” a lo largo de los años con la nueva era de las redes sociales? ¿Buscan llegar a las nuevas generaciones?

C.B: Nosotros venimos de la época no digital… las cintas de grabación y la radio han sido la forma de difundir nuestra música al público, sin embargo ahora existen plataformas y ya nos hemos adaptado, tanto así que ahora nuestras canciones las lanzamos primero como single y no como una producción entera.

A.R: Queremos compartir nuestra música con todas las generaciones: con los que nos siguen desde el inicio y con las nuevas, siempre de forma honesta y conservando nuestra esencia.