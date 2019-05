Gian Marco sobre los covers: "Tampoco es malo, pero mi sueño era cantar mis propios temas"

Gian Marco en RPP Noticias | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: MARCOS REÁTEGUI

Gian Marco está de vuelta en Perú con su gira "Intuición", un tour que lo llevará a diversas ciudades del país para presentar su más reciente producción discográfica y cantar- como ya es costumbre- sus éxitos más solicitados. En entrevista con el programa "Encendidos" de RPP Noticias, el cantautor peruano confesó uno de sus sueños a inicios de su carrera: cantar sus propios temas.

"Sí tenía sueños como querer cantar mis canciones. (Me decía) 'no quiero cantar covers, no quiero terminar mi vida cantando covers', que tampoco es malo, ojo, pero yo quería cantar mi obra", resaltó el autor de "Parte de este juego".



Para Gian Marco, que el público coree una canción escrita por él es algo invaluable. "La palabra es agradecimiento. Es inevitable estar parado en un escenario y no acordarse de "El Canta Rana". Cuando veo a la gente- digamos 10 mil personas- que han pagado una entrada para verte, para escuchar tu obra, eso no tiene precio", comenta.

Componer surgió en él como una necesidad. "Yo empecé a escribir canciones cuando escuché un tema de Silvio Rodríguez que se llama "Historia de las sillas", una canción bien complicada, una canción difícil de entender. Ahí entendí que yo podía sentarme frente a una hoja en blanco y escribir una canción. [...] De pronto, miles corean la canción que solo tú conocías en tu estudio. Si eso no es magia, no sé qué cosa es", finalizó.

EL DATO

Próximas fechas del "TOUR INTUICIÓN"



Piura/ 11 mayo

Fundo Stewart

Trujillo/ 18 mayo

Club Trujillo

Arequipa/ 25 mayo

Jardín de la Cerveza

Cusco/ 1 junio

Coliseo de la Juventud